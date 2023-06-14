Маврикий регулирует пособие бизнес-ангелов

Маврикий опубликовал Положение о подоходном налоге 2023 года, которое регулирует пособие для бизнес-ангелов, введенное в рамках бюджета на 2022–2023 годы.
Новое пособие для бизнес-ангелов доступно для физических лиц с 1 июля 2022 года при условии, что если бизнес-ангел инвестировал минимум 100 000 MUR в начальный капитал соответствующего начинающего малого и среднего предприятия (МСП) путем приобретения акций в доходный год, он имеет право на пособие в виде вычета из его чистого дохода в размере 50% от суммы, инвестированной в этот доходный год.
Пособие зависит от ограничения вычета в размере 500 000 MUR в год и при условии, что доля владения вместе с родственниками в МСП не превышает 25% и что акции принадлежат не менее 36 месяцев.
Положения о пособие для бизнес-ангелов 2023 года определяют ключевые условия следующим образом:
· «ангел-инвестор» означает физическое лицо в возрасте 18 лет и старше, которое:
· «Квалифицируемое МСП» означает, что МСП:
Положение считается вступившим в силу в отношении отчетного года, начинающегося 1 июля 2022 года, и в отношении каждого последующего отчетного года.
По материалам orbitax.com
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