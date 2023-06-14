Маврикий регулирует пособие бизнес-ангелов

Маврикий опубликовал Положение о подоходном налоге 2023 года, которое регулирует пособие для бизнес-ангелов, введенное в рамках бюджета на 2022–2023 годы.

Новое пособие для бизнес-ангелов доступно для физических лиц с 1 июля 2022 года при условии, что если бизнес-ангел инвестировал минимум 100 000 MUR в начальный капитал соответствующего начинающего малого и среднего предприятия (МСП) путем приобретения акций в доходный год, он имеет право на пособие в виде вычета из его чистого дохода в размере 50% от суммы, инвестированной в этот доходный год.

Все услуги по этой теме:

Пособие зависит от ограничения вычета в размере 500 000 MUR в год и при условии, что доля владения вместе с родственниками в МСП не превышает 25% и что акции принадлежат не менее 36 месяцев.

Положения о пособие для бизнес-ангелов 2023 года определяют ключевые условия следующим образом:

· «ангел-инвестор» означает физическое лицо в возрасте 18 лет и старше, которое:

гражданин Маврикия; или

обладатель постоянного вида на жительство;

· «Квалифицируемое МСП» означает, что МСП:

создано 1 июля 2022 года или позже и управляется на Маврикии;

ведет свою коммерческую деятельность на Маврикии или в Африке;

является стартапом, подпадающим под действие Национальной схемы инкубатора МСП (NSIS) Совета по исследованиям и инновациям Маврикия и поддерживаемого аккредитованным инкубатором; и

с годовым оборотом не более 100 миллионов рупий.

Положение считается вступившим в силу в отношении отчетного года, начинающегося 1 июля 2022 года, и в отношении каждого последующего отчетного года.