Люксембург уточнил требования к регистрации и декларированию для DAC7

Налоговая служба Люксембурга (Administration des Contributions Directes, ACD) выпустила релиз об обязательствах по регистрации и декларированию операторов платформ в соответствии с новыми правилами обмена информацией о доходах, полученных продавцами через цифровые платформы (DAC7), предусмотренными Директивой Совета (ЕС) 2021/514 и перенесенными в закон от 16 мая 2023 года (Закон DAC7).

Что касается регистрации, релиз предусматривает, что операторы платформ должны зарегистрироваться в ACD через веб-сайт MyGuichet до 31 декабря 2023 года.

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Что касается деклараций, операторы платформ должны заявить о продавцах, использующих их платформу, до 31 января следующего года. Получается, что первая декларация должна быть подана до 31 января 2024 года в отношении 2023 года.