Совет по инвестициям Таиланда объявляет о новой налоговой мере для многонациональных компаний

Совет по инвестициям Таиланда (BOI) объявил о новой мере, направленной на смягчение потенциального воздействия реализации второго компонента BEPS 2.0.
Новая мера предусматривает сохранение существующих программ налоговых льгот и поддержание привлекательности Таиланда как места для инвестиций многонациональных предприятий (МНП).
Новая мера применяется как к существующим компаниям, продвигаемым BOI, так и к новым заявителям BOI с консолидированной выручкой группы не менее 28 000 миллионов батов / 750 миллионов евро или подпадающих под действие отчета по странам.
Входящие в сферу охвата МНП с существующими льготами BOI и/или те, которые планируют подать заявку на новые льготы BOI, должны:
По материалам EY
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь