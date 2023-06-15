Совет по инвестициям Таиланда объявляет о новой налоговой мере для многонациональных компаний

Совет по инвестициям Таиланда (BOI) объявил о новой мере, направленной на смягчение потенциального воздействия реализации второго компонента BEPS 2.0.

Новая мера предусматривает сохранение существующих программ налоговых льгот и поддержание привлекательности Таиланда как места для инвестиций многонациональных предприятий (МНП).

Новая мера применяется как к существующим компаниям, продвигаемым BOI, так и к новым заявителям BOI с консолидированной выручкой группы не менее 28 000 миллионов батов / 750 миллионов евро или подпадающих под действие отчета по странам.

Входящие в сферу охвата МНП с существующими льготами BOI и/или те, которые планируют подать заявку на новые льготы BOI, должны:

Провести оценку воздействия на второй компонент, чтобы определить, может ли их эффективная налоговая ставка для Таиланда упасть ниже 15%, и

Провести технико-экономическое обоснование налоговых льгот путем пересмотра своего налогового профиля BOI, чтобы определить, следует ли многонациональным корпорациям рассмотреть возможность перехода на новый режим снижения налога на прибыль корпораций или применение нового режима снижения налога на прибыль.