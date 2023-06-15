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Полина Мостепан
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«Прекрасная Россия»: новые возможности для путешествий

Новость для любителей путешествий, правда с возрастными ограничениями, а именно для молодежи от 18 до 22 лет. Поступило предложение от Депутата партии ЛДПР создать карту, которая называется «Прекрасная Россия», позволяющую молодым россиянам бесплатно путешествовать, познавать природные красоты и достопримечательности нашей прекрасной страны.

Полина Мостепан
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Подразумевается создать аналог «Пушкинской карты». Напомним, что довольно популярная среди молодежи, «Пушкинская карта» имеет денежный номинал в размере 5 000 рублей, позволяющий ежегодно молодому поколению оплачивать посещение разных культурно-просветительских мероприятий.

Автор уверен, что благодаря данной карте, молодые россияне, имеющий разный уровень достатка, смогут посетить различные туристические места нашей необъятной страны.

По задумке законопроекта, ежегодно карта будет пополняться суммой в размере 30 тыс. рублей и позволит владельцам оплачивать, например, круизы, туры, экскурсии, билеты на автобус, поезд или самолет, а также услуги кемпингов, гостиниц, турбаз и хостелов.

Очень важно уточнить, что в отличии от «Пушкинской карты», неиспользованный остаток на карте, предназначенной для оплаты расходов на путешествия - не сгорает, а переходит на следующий год, тем самым позволяет молодому поколению накопить на более дорогостоящую поездку своей мечты.

По материалам: Телеграм- канала Travel Radar

#отпуск#социальная поддержка
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#отпуск#социальная поддержка