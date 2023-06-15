«Прекрасная Россия»: новые возможности для путешествий

Новость для любителей путешествий, правда с возрастными ограничениями, а именно для молодежи от 18 до 22 лет. Поступило предложение от Депутата партии ЛДПР создать карту, которая называется «Прекрасная Россия», позволяющую молодым россиянам бесплатно путешествовать, познавать природные красоты и достопримечательности нашей прекрасной страны.

Подразумевается создать аналог «Пушкинской карты». Напомним, что довольно популярная среди молодежи, «Пушкинская карта» имеет денежный номинал в размере 5 000 рублей, позволяющий ежегодно молодому поколению оплачивать посещение разных культурно-просветительских мероприятий.

Автор уверен, что благодаря данной карте, молодые россияне, имеющий разный уровень достатка, смогут посетить различные туристические места нашей необъятной страны.

По задумке законопроекта, ежегодно карта будет пополняться суммой в размере 30 тыс. рублей и позволит владельцам оплачивать, например, круизы, туры, экскурсии, билеты на автобус, поезд или самолет, а также услуги кемпингов, гостиниц, турбаз и хостелов.

Очень важно уточнить, что в отличии от «Пушкинской карты», неиспользованный остаток на карте, предназначенной для оплаты расходов на путешествия - не сгорает, а переходит на следующий год, тем самым позволяет молодому поколению накопить на более дорогостоящую поездку своей мечты.