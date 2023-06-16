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Российские налоги
Полина Мостепан
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НДФЛ: порядок расчета может измениться

Сегодня на повестке дня очередной новый законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в ближайшее время. Благодаря данному законопроекту, НДФЛ с заработной платы сотрудника- пенсионера будет рассчитан в особом порядке, а связанно это с тем, что будет установлена необлагаемая сумма в пределах 700 тысяч рублей.

Полина Мостепан
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По мнению авторов, в текущее время в стране числится довольно значительное количество работающих пенсионеров, которые из-за запрета на индексацию, теряют приличную сумму в конце года.

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Депутаты, предложившие данный законопроект, считают, что лишение права на индексацию является несправедливым действием по отношению к работающим пенсионерам. Всё- таки они участвуют активно в пополнении бюджета страны, оплачивая подоходный налог, и в социальные фонды также поступают взносы, оплачиваемые работодателем. Таким образом, одобрение вышеуказанного закона, не только восполнит потерю денежных средств от запрета, а также послужит финансовой поддержкой для этой категории граждан.

Размер необлагаемой суммы сформирован не просто так, а на основании среднего годового дохода россиян, который равен 679,4 тысячи рублей. То есть, по статистике Росстата, среднемесячная зарплата в России составляет 56,6 тыс. рублей, а если округлить сумму за год, то как раз получится 700 тыс. рублей.

По материалам: Журнала "Российский налоговый курьер"

#НДФЛ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДФЛ