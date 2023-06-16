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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Европейская комиссия предлагает меры по поддержке социальной экономики

13 июня 2023 года Европейская комиссия объявила о мерах поддержки социальной экономики, направленной на создание благоприятных условий для процветания и роста.

Ксения Шилкина
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Что касается налогообложения, предложение рекомендует государствам-членам ЕС:

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  • Обеспечить, чтобы налоговые системы не препятствовали развитию социальной экономики, и оценить, достаточно ли налоговые системы способствуют ее развитию;
  • Рассмотреть налоговые льготы для сектора, если они еще не предоставлены, в соответствии с их целями социальной политики и текущей практикой в ​​государствах-членах и в соответствии с законодательством Союза, которые могут включать:

· освобождение от корпоративного налога на прибыль, удерживаемую субъектами социальной экономики;

· льготы по подоходному налогу в виде вычетов или налоговых кредитов, предоставляемых частным и/или институциональным донорам, или схемы назначения, в соответствии с которой налогоплательщики могут указывать своим налоговым органам установленный процент их налоговых обязательств по подоходному налогу, подлежащих распределению между общественно-полезными организациями;

· налоговые льготы по пособиям по безработице, получаемым в виде единовременной выплаты, для облегчения передачи бизнеса рабочим кооперативам.

  • Пересмотреть налоговую нагрузку на субъекты социальной экономики и по возможности снизить ее;
  • Обеспечить, чтобы субъекты социальной экономики не использовались для уклонения от уплаты налогов, агрессивного налогового планирования или отмывания денег, обеспечивая при этом эффективность и соразмерность соответствующих административных процедур.

Государства-члены обсудят предложение, после принятия предложение предлагает государствам-членам принять или обновить свои стратегии социальной экономики в течение 18 месяцев.

По материалам orbitax.com

#Европейская комиссия ЕС#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#налоговые льготы