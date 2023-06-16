Расторжение договора конклюдентными действиями

Кассация указала, что можно совершать конклюдентные действия, направленные на расторжение договора, даже если договор предусматривает обязательную письменную форму его расторжения.

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Между поставщиком и покупателем заключен договор поставки. При этом договором обусловлено, что изменения и дополнения к нему должны оформляться письменно и подписываться представителями обеих сторон.

В связи с увеличением поставщиком стоимости поставляемого товара, покупатель заявил о расторжении контракта. Поставщик вернул только часть аванса, что послужило основанием для обращения в суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу о том, что спорный договор не расторгнут в силу отсутствия письменного согласия ответчика, предусмотренного условиями договора, а возврат части аванса ответчиком - фактом доброй воли.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.

Позиция кассации:

Совершение указанных действий может рассматриваться как согласие на внесение изменений в договор, заключенный в письменной форме. Также данная позиция применима и к прекращению договора, поэтому позиция судов не обоснована.

Стороны могут в одностороннем порядке отказаться исполнять договор, поэтому суды должны были проверить только законность и правовые последствия такого отказа.