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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кыргызстан обяжет всех налогоплательщиков выставлять электронные счета-фактуры

Государственная налоговая служба Кыргызстана опубликовала сообщение о том, что с мая текущего года для всех налогоплательщиков установлена обязанность регистрации в информационной системе (ЕТТN, ЭТТН) и выставления электронных счетов-фактур.

Ольга Кутяева
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Требования не распространяются на налогоплательщиков, применяющих нулевую налоговую ставку, имеющих годовую выручку не более 8 000 000 KZT и соблюдающих требования по применению контрольно-кассовой техники.

По мнению законодателей, использование электронных счетов-фактур сократит общение между налоговиками и предпринимателями, а также между налогоплательщиками. Кроме того, такой инструмент поспособствует выводу бизнеса из тени и упростит процесс налогообложения.

По материалам Государственная налоговая служба Кыргызстана

#Кыргызстан#счет-фактура
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кыргызстан#счет-фактура