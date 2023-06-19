Кыргызстан обяжет всех налогоплательщиков выставлять электронные счета-фактуры

Государственная налоговая служба Кыргызстана опубликовала сообщение о том, что с мая текущего года для всех налогоплательщиков установлена обязанность регистрации в информационной системе (ЕТТN, ЭТТН) и выставления электронных счетов-фактур.

Требования не распространяются на налогоплательщиков, применяющих нулевую налоговую ставку, имеющих годовую выручку не более 8 000 000 KZT и соблюдающих требования по применению контрольно-кассовой техники.

По мнению законодателей, использование электронных счетов-фактур сократит общение между налоговиками и предпринимателями, а также между налогоплательщиками. Кроме того, такой инструмент поспособствует выводу бизнеса из тени и упростит процесс налогообложения.