Люксембург ввел правила налоговой прозрачности для цифровых платформ

С начала лета вступил в силу закон Люксембурга, требующий автоматического и обязательного обмена информацией, сообщаемой операторами платформ, причем первые отчеты должны быть поданы в Налоговый орган Люксембурга не позднее 31 января 2024 года.

Закон реализует Директиву Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC 7), изменяющую Директиву 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC), и вводит новые обязательства для операторов платформ.

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Документ также внес некоторые общие изменения в действующее законодательство об административном сотрудничестве в налоговых вопросах и изменил законы CRS и MDR в соответствии с требованиями по защите данных.

Изменения, внесенные в Закон о CRS, помогают обеспечить защиту персональных данных в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года (о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общий регламент о защите данных, GDPR)). В частности, Закон CRS разъясняет, что люксембургское отчитывающееся финансовое учреждение должно:

информировать каждое заинтересованное лицо о том, что информация, касающаяся этого лица, будет собираться и передаваться в соответствии с Законом CRS и

передавать каждому заинтересованному лицу всю информацию, которую лицо имеет право получить от контроллера данных, предоставляя достаточное время для осуществления лицом своих прав на защиту данных и, в любом случае, передавая информацию до того, как она будет передана Администрации прямого налогообложения.

Аналогичное обязательство для посредника, предоставляющего отчетность, теперь также закреплено в Законе о MDR.

Для обеспечения эффективного обмена информацией по запросу и предотвращения необоснованных отказов в удовлетворении запросов, Закон дополнительно определяет и кодифицирует согласованный на международном уровне стандарт «предсказуемой значимости», предусмотренный DAC7, в законе Люксембурга от 29 марта 2013 года о транспозиции DAC. Закон также уточняет правовые рамки запросов на информацию, касающуюся групп налогоплательщиков, которые не могут быть идентифицированы индивидуально. В таких случаях прогнозируемая значимость запрашиваемой информации должна быть описана на основе общего набора характеристик.

Кроме того, для налогооблагаемых периодов, начинающихся 1 января 2025 года или после этой даты, Закон распространяет обязательный автоматический обмен информацией на информацию о люксембургской недвижимости, принадлежащей физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами другого государства-члена ЕС.

Закон также вводит совместные аудиты как новый инструмент административного сотрудничества и уточняет рамки и принципы, которые применяются к совместному аудиту. Совместная проверка - это административное расследование, проводимое совместно компетентными органами Люксембурга и одного или нескольких других государств-членов Европейского союза (ЕС) и касающееся одного или нескольких лиц, представляющих общий или дополнительный интерес для этих компетентных органов.