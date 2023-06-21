News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
2

Узбекистан присоединяется к Инклюзивной рамочной программе BEPS

ОЭСР объявила о присоединении Узбекистана к Инклюзивной рамочной программе BEPS с 9 июня 2023 года, теперь общее число ее членов достигнет 143. В качестве члена Рамочной программы Узбекистан обязуется внедрить минимальные стандарты BEPS, а также двухкомпонентное решение по реформированию международных правил налогообложения.

Ольга Кутяева
Обсудить

Узбекистан присоединяется к Программе и участвует в соглашении по решению налоговых проблем, которые возникают в результате цифровизации экономики.

Сотрудничая наравне с остальными членами Программы, Узбекистан будет участвовать в реализации пакета BEPS, включающего 15 мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, повышению унификации международных налоговых правил и обеспечению прозрачности налоговой среды.

В рамках первого компонента, который призван обеспечить более справедливое распределение прав на налогообложение между странами в отношении крупных и наиболее прибыльных транснациональных предприятий (MNP), ожидается ежегодное распределение прав на налогообложение около 200 млрд USD прибыли между рыночными юрисдикциями. Это может привести к ежегодному увеличению глобальных налоговых поступлений на 13-36 млрд USD, исходя из данных на 2021 год.

В рамках Компонента 2 вводится глобальная минимальная ставка корпоративного налога в размере 15%. Эта ставка будет применяться к компаниям с доходом свыше 750 млн EUR и, по оценкам, приведет к ежегодному глобальному увеличению доходов на сумму около 220 млрд USD, или 9% от глобальных доходов от налога на прибыль корпораций. Дополнительные выгоды также будут получены в результате стабилизации международной налоговой системы и повышения налоговой определенности для налогоплательщиков и налоговых администраций.

Страны стремятся согласовать Многостороннюю конвенцию к середине текущего года. Конвенция станет инструментом для реализации нового согласованного права на налогообложение в рамках первого компонента, а также положений о приостановке и отмене в отношении всех существующих налогов на цифровые услуги и других подобных односторонних мер. Это внесет больше определенности и поможет ослабить напряженность в торговле. ОЭСР разработала типовые правила и комментарии для включения второго компонента в национальное законодательство, которое уже введено в ряде юрисдикций.

По материалам Orbitax

#BEPS#Узбекистан
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#BEPS#Узбекистан