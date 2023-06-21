Узбекистан присоединяется к Инклюзивной рамочной программе BEPS

ОЭСР объявила о присоединении Узбекистана к Инклюзивной рамочной программе BEPS с 9 июня 2023 года, теперь общее число ее членов достигнет 143. В качестве члена Рамочной программы Узбекистан обязуется внедрить минимальные стандарты BEPS, а также двухкомпонентное решение по реформированию международных правил налогообложения.

Узбекистан присоединяется к Программе и участвует в соглашении по решению налоговых проблем, которые возникают в результате цифровизации экономики.

Сотрудничая наравне с остальными членами Программы, Узбекистан будет участвовать в реализации пакета BEPS, включающего 15 мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, повышению унификации международных налоговых правил и обеспечению прозрачности налоговой среды.

В рамках первого компонента, который призван обеспечить более справедливое распределение прав на налогообложение между странами в отношении крупных и наиболее прибыльных транснациональных предприятий (MNP), ожидается ежегодное распределение прав на налогообложение около 200 млрд USD прибыли между рыночными юрисдикциями. Это может привести к ежегодному увеличению глобальных налоговых поступлений на 13-36 млрд USD, исходя из данных на 2021 год.

В рамках Компонента 2 вводится глобальная минимальная ставка корпоративного налога в размере 15%. Эта ставка будет применяться к компаниям с доходом свыше 750 млн EUR и, по оценкам, приведет к ежегодному глобальному увеличению доходов на сумму около 220 млрд USD, или 9% от глобальных доходов от налога на прибыль корпораций. Дополнительные выгоды также будут получены в результате стабилизации международной налоговой системы и повышения налоговой определенности для налогоплательщиков и налоговых администраций.

Страны стремятся согласовать Многостороннюю конвенцию к середине текущего года. Конвенция станет инструментом для реализации нового согласованного права на налогообложение в рамках первого компонента, а также положений о приостановке и отмене в отношении всех существующих налогов на цифровые услуги и других подобных односторонних мер. Это внесет больше определенности и поможет ослабить напряженность в торговле. ОЭСР разработала типовые правила и комментарии для включения второго компонента в национальное законодательство, которое уже введено в ряде юрисдикций.