News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Аргентина планирует налоговую амнистию

Правительство Аргентины представило в Палату депутатов законопроект 84/2023 о введении нового режима налоговой амнистии для добровольного раскрытия информации о национальных и зарубежных активах.

Ольга Кутяева
Обсудить

Законопроект предусматривает специальные налоговые ставки для соответствующих физических лиц, неразделенного имущества и компаний, которые раскрывают ранее незадекларированные активы.

Стандартные налоговые ставки следующие:

  • 5%, если активы декларируются в течение первых 120 дней после вступления закона в силу;
  • 10%, если активы декларируются в течение следующих 120 дней (в течение 240 дней) после вступления закона в силу; и
  • 20%, если активы декларируются в течение следующих 120 дней (в течение 360 дней) после вступления закона в силу.

В случае иностранных активов ставки налога увеличиваются, если репатриация не подтверждена - 7,5%, 12,5% и 22,5% - если активы декларируются в течение соответствующих периодов.

При соблюдении необходимых условий и уплате специального налога налогоплательщик освобождается от уплаты налогов, которые он не задекларировал, и освобождается от всех соответствующих гражданских, коммерческих, уголовных, валютных, таможенных и административных санкций.

По материалам Orbitax

#амнистия капитала#Аргентина
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#амнистия капитала#Аргентина