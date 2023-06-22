Аргентина планирует налоговую амнистию

Правительство Аргентины представило в Палату депутатов законопроект 84/2023 о введении нового режима налоговой амнистии для добровольного раскрытия информации о национальных и зарубежных активах.

Законопроект предусматривает специальные налоговые ставки для соответствующих физических лиц, неразделенного имущества и компаний, которые раскрывают ранее незадекларированные активы.

Стандартные налоговые ставки следующие:

5%, если активы декларируются в течение первых 120 дней после вступления закона в силу;

10%, если активы декларируются в течение следующих 120 дней (в течение 240 дней) после вступления закона в силу; и

20%, если активы декларируются в течение следующих 120 дней (в течение 360 дней) после вступления закона в силу.

В случае иностранных активов ставки налога увеличиваются, если репатриация не подтверждена - 7,5%, 12,5% и 22,5% - если активы декларируются в течение соответствующих периодов.

При соблюдении необходимых условий и уплате специального налога налогоплательщик освобождается от уплаты налогов, которые он не задекларировал, и освобождается от всех соответствующих гражданских, коммерческих, уголовных, валютных, таможенных и административных санкций.