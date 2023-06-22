Аргентина планирует налоговую амнистию

Правительство Аргентины представило в Палату депутатов законопроект 84/2023 о введении нового режима налоговой амнистии для добровольного раскрытия информации о национальных и зарубежных активах.
Законопроект предусматривает специальные налоговые ставки для соответствующих физических лиц, неразделенного имущества и компаний, которые раскрывают ранее незадекларированные активы.
Стандартные налоговые ставки следующие:
В случае иностранных активов ставки налога увеличиваются, если репатриация не подтверждена - 7,5%, 12,5% и 22,5% - если активы декларируются в течение соответствующих периодов.
При соблюдении необходимых условий и уплате специального налога налогоплательщик освобождается от уплаты налогов, которые он не задекларировал, и освобождается от всех соответствующих гражданских, коммерческих, уголовных, валютных, таможенных и административных санкций.
По материалам Orbitax
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