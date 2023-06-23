Катар вносит поправки в законодательство о налоге на прибыль в отношении постоянного представительства и требований к экономическому присутствию

Совет министров Катара изменения, касающиеся постоянных представительств, с учетом нового определения постоянного представительства и связанных с ним изменений, внесенных Законом № 11 от 2022 года.

Некоторые из ключевых аспектов измененного Исполнительного регламента включают:

- Положения, касающиеся деятельности, которая не образует постоянного представительства (ПП), если эта деятельность носит подготовительный или вспомогательный характер (т.е. негативный список), что соответствует Типовой налоговой конвенции ОЭСР 2017 года, включая соответствующие положения по борьбе с фрагментацией и уклонением;

- Новое обязательство для нерезидента, осуществляющего в Катаре деятельность из «негативного списка», зарегистрироваться в налоговом органе, хотя какие-либо конкретные обязательства по соблюдению требований неясны;

- Новые правила о страховом ПП, предусматривающие, что ПП создается, когда страховщик-нерезидент собирает премии в Катаре или страхует риски в государстве через лицо в Катаре, исключая деятельность по перестрахованию;

- Новые правила об агентском ПП, предусматривающие, что ПП создается, если лицо в Катаре обычно заключает контракты или выполняет ключевую роль, ведущую к заключению контрактов, без существенных изменений со стороны нерезидента;

- Новые правила в отношении независимых агентов, предусматривающие, что страховое ПП или агентское ПП не будет создано, если лицо, собирающее премии или обычно заключающее договоры, является независимым агентом и действует в интересах нерезидента в ходе обычной деятельности, хотя это лицо не будет считаться независимым агентом, если оно действует исключительно или почти исключительно от имени нерезидента или тесно связано с нерезидентом;

- Новые правила определения налогооблагаемого дохода для ПП, включая:

☉ введение концепции отдельного юридического лица, согласно которой сделки между головным офисом и ПП должны определяться так, как будто ПП является отдельным и самостоятельным предприятием.

☉ снятие ограничения в 3% на распределяемые накладные расходы, при этом расходы, распределяемые на ЧП, теперь должны определяться в соответствии с концепцией отдельного юридического лица;

☉ ограничения на определенные платежи, производимые катарским ПП своему головному офису или другому связанному предприятию, включая то, что следующие платежи не подлежат вычету для ПП:

✓ роялти и другие платежи/выплаты за право использования патентов и других прав;

✓ комиссионные за определенные оказанные услуги или управление; и

✓ проценты по кредитам, предоставленным ПП, за исключением ПП иностранных банков;

☉ правило силы притяжения, предусматривающее, что следующие доходы будут относиться к ПП:

✓ доход от продажи товаров или продукции нерезидентом в Катаре, если те же или подобные товары также продаются ПП, поддерживаемым нерезидентом в Катаре; и

✓ доход от предпринимательской деятельности, осуществляемой нерезидентом в Катаре, если такая же или аналогичная предпринимательская деятельность также осуществляется ИП, поддерживаемым нерезидентом в Катаре.

В дополнение к новым положениям об ПП, измененный Исполнительный регламент также содержит новые требования в отношении требований Катара по экономическому присутствию, в том числе:

- Требования к экономическому присутствию применяются к соответствующим организациям, которые в течение двух предшествующих финансовых лет отвечают следующим условиям:

☉ более 75% их дохода получено от недвижимого имущества, дивидендов, процентов или роялти (соответствующий доход);

☉ более 60% балансовой стоимости организации приходится на активы за пределами Катара или более 60% соответствующего дохода организации получено из иностранных источников; и

☉ управление повседневной деятельностью и принятие решений по ключевым функциям передано на аутсорсинг;

- Некоторые организации исключены, включая:

☉ организации, зарегистрированные на Катарской фондовой бирже;

☉ регулируемые финансовые учреждения;

☉ организации, которые полностью принадлежат налоговым резидентам Катара и в основном владеют акциями предприятий Катара;

☉ холдинговые компании в Катаре, которые полностью принадлежат акционерам - налоговым резидентам Катара или конечной материнской компании, которая является налоговым резидентом Катара; и

☉ организации, имеющие не менее 5 штатных сотрудников, которые осуществляют основную деятельность, приносящую доход и генерирующую соответствующий доход;

- Соответствующая организация должна представить отчет в Главное налоговое управление Катара (GTA) как часть ежегодной декларации по налогу на прибыль, в котором указывается, соответствует ли она минимальным показателям существенной деятельности, которые включают в себя:

☉ имеет в Катаре исключительно принадлежащее или используемое местонахождение;

☉ имеет как минимум один активный банковский счет в Катаре; и

☉ соответствует хотя бы одному из следующих условий:

✓ имеет одного или более руководителей, являющихся налоговыми резидентами Катара, наделенных полномочиями принимать решения, связанные с получением соответствующего дохода, и активно, независимо и регулярно осуществляющих эти полномочия; или

✓ может продемонстрировать, что большинство его сотрудников являются налоговыми резидентами Катара;

- Соответствующая организация будет считаться не осуществляющей существенную деятельность в отношении отчетного финансового года, если:

☉ отчет не представлен;

☉ не выполнен один из минимальных показателей; или

☉ документальное подтверждение таких показателей не представлено Органу по его запросу;

- Если считается, что соответствующая организация не ведет существенной деятельности, GTA может отказать организации в выдаче сертификата налогового резидентства, и на организацию может быть наложен штраф в размере 15% от ее чистого дохода.

Измененные Исполнительные правила вступают в силу с 17 мая 2023 года.