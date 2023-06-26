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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Великобритания отменит множество налоговых законов, связанных с ЕС, к концу 2023 года

Правительство Великобритании опубликовало список сохранившихся законов ЕС, которые оно намерено отменить к концу 2023 года в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза.

Ольга Кутяева
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Список сопровождает последнюю версию законопроекта (Retained EU Law (Revocation and Reform) Bil), который исправлен Палатой лордов и ожидает дальнейшего рассмотрения в Палате общин.

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Он включает отмену соглашений об обмене налоговой информацией по налогообложению доходов от сбережений между Великобританией и Зависимыми территориями Короны, Британскими заморскими территориями и голландскими территориями Аруба и Нидерландские Антильские острова.

Положения, требующие от агентов предоставлять в HMRC информацию о доходах от сбережений, выплаченных или полученных от имени резидентов государств-членов ЕС, также будут отменены.

Соглашение о сотрудничестве по обмену информацией между HMRC и государствами-членами ЕС также отменяется как «недействующее» после выхода Великобритании из ЕС.

По материалам STEP

#брекзит#Великобритания
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#брекзит#Великобритания