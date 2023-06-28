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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Представлен бюджет Маврикия на 2023-2024 годы, включающий новый режим подоходного налога с физических лиц и ряд других мер

В начале июня Министр финансов, экономического планирования и развития Маврикия выступил с бюджетной речью на 2023-2024 годы.

Ольга Кутяева
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Основные налоговые меры, объявленные в бюджетной речи, включают:

  • введение нового прогрессивного режима подоходного налога с физических лиц со ставками от 0% до 20%;
  • налоговый вычет в размере 200% для вновь трудоустроенных женщин или тех, кто был безработным не менее года в рамках программы Prime à L'Emploi;
  • 300% налоговый вычет для трудоустройства инвалидов в рамках программы Prime à L'Emploi Scheme;
  • введение налоговой ставки в размере 3% для компаний, производящих медицинское оборудование;
  • распространение освобождения от НДС на строительство зданий для предоставления высшего образования на строительство зданий для предоставления начального и среднего образования;
  • обнуление НДС для некоторых товаров ежедневного использования;
  • несколько дополнительных мер также рассматриваются в Приложении к бюджету, где объясняются основные меры, которые будут включены в законопроект о финансах (различные положения) 2023 года;
  • вновь введена Схема урегулирования задолженности по налогам (Tax Arrears Settlement Scheme, TASS), предусматривающая полное освобождение от штрафов и пени, если задолженность по налогам, не погашенная в соответствии с Законом о налоге на прибыль, Законом о налоге на добавленную стоимость и Законом об Управлении по регулированию азартных игр, полностью погашена до 31 марта 2024 года и при условии, что налогоплательщик зарегистрировался в рамках Схемы до 31 декабря 2023 года.

Что касается нулевой ставки НДС на различные товары, то MRA выпустило коммюнике, в котором говорится, что нулевая ставка вступает в силу с 5 июня 2023 года.

По материалам Orbitax

#Маврикий#подоходный налог (НДФЛ)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Маврикий#подоходный налог (НДФЛ)