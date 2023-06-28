Представлен бюджет Маврикия на 2023-2024 годы, включающий новый режим подоходного налога с физических лиц и ряд других мер

В начале июня Министр финансов, экономического планирования и развития Маврикия выступил с бюджетной речью на 2023-2024 годы.

Основные налоговые меры, объявленные в бюджетной речи, включают:

введение нового прогрессивного режима подоходного налога с физических лиц со ставками от 0% до 20%;

налоговый вычет в размере 200% для вновь трудоустроенных женщин или тех, кто был безработным не менее года в рамках программы Prime à L'Emploi;

300% налоговый вычет для трудоустройства инвалидов в рамках программы Prime à L'Emploi Scheme;

введение налоговой ставки в размере 3% для компаний, производящих медицинское оборудование;

распространение освобождения от НДС на строительство зданий для предоставления высшего образования на строительство зданий для предоставления начального и среднего образования;

обнуление НДС для некоторых товаров ежедневного использования;

несколько дополнительных мер также рассматриваются в Приложении к бюджету, где объясняются основные меры, которые будут включены в законопроект о финансах (различные положения) 2023 года;

вновь введена Схема урегулирования задолженности по налогам (Tax Arrears Settlement Scheme, TASS), предусматривающая полное освобождение от штрафов и пени, если задолженность по налогам, не погашенная в соответствии с Законом о налоге на прибыль, Законом о налоге на добавленную стоимость и Законом об Управлении по регулированию азартных игр, полностью погашена до 31 марта 2024 года и при условии, что налогоплательщик зарегистрировался в рамках Схемы до 31 декабря 2023 года.

Что касается нулевой ставки НДС на различные товары, то MRA выпустило коммюнике, в котором говорится, что нулевая ставка вступает в силу с 5 июня 2023 года.