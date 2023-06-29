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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Норвегия проводит консультации по минимальному глобальному налогу

Министерство финансов Норвегии объявило о начале консультаций по предложению о внедрении правил глобального минимального налога (GloBE), разработанных ОЭСР в рамках Компонента 2, в норвежское законодательство с 2024 года.

Ольга Кутяева
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Предлагаемые правила в первую очередь затронут крупные группы с годовым оборотом не менее 750 млн EUR, предусматривая минимальную эффективную ставку налога в размере 15%.

Первоначально это включает применение правила включения доходов (Income inclusion rule, IIR), а предложение о применении правила доначисленных платежей / прибыли (Undertaxed payment/profit rule, UTPR) будет внесено позднее.

Крайний срок подачи комментариев - 1 августа 2023 года.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Норвегия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Норвегия