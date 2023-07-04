Австралия: опубликовано постановление о тесте на резидентство для физических лиц

Австралийское налоговое управление (Australian Tax Office, ATO) опубликовало окончательную версию Налогового правила 2023/1, в котором излагается его мнение по поводу налогового теста на резидентность для физических лиц, основанное на проекте, выпущенном для консультаций в октябре 2022 года.

Оно заменяет и объединяет три предыдущих постановления ATO, принятых после громких апелляционных решений Федерального суда Австралии по делам Хардинга (2019), Пайка (2020) и «backpacker tax» Адди (2020). Предыдущими решениями были: IT 2650, касающееся постоянного места жительства за пределами Австралии; TR 98/17, касающееся статуса резидента лиц, въезжающих в Австралию; и IT 2681, касающееся статуса резидента деловых мигрантов. Все три решения были отозваны.

Новый пересмотренный тест не содержит «четких рекомендаций» или какого-либо одного «первостепенного» фактора. Согласно концепциям, тестам домициля и подсчета дней, статус резидента определяется путем рассмотрения всех соответствующих фактов и обстоятельств и является вопросом факта, основанным на связи человека с Австралией.

Однако, поскольку ни один факт не является определяющим, остается значительная неопределенность. Определение включает четыре альтернативных теста, согласно которым физические лица классифицируются как резиденты, если они отвечают одному или нескольким из них. Они классифицируются как нерезиденты только в том случае, если не соответствуют ни одному из тестов. Таким образом, прежде чем сделать вывод о том, является ли лицо нерезидентом, необходимо рассмотреть все применимые тесты.

Основные факторы, которые необходимо учитывать при оценке связи лица с Австралией, включают:

период его физического присутствия в Австралии, намерение или цель его присутствия, его поведение во время пребывания в Австралии, его семейные и деловые связи, содержание и местонахождение его активов, а также его социальные и жилищные условия.

ATO также примет во внимание «характер, продолжительность и качество физического присутствия лица в Австралии и его намерение рассматривать Австралию как дом».

Тест на подсчет дней обычно применяется, если человек ранее не был резидентом и въехал в Австралию в течение года. Он гласит, что лицо, находящееся в Австралии 183 дня или более в течение доходного года, является резидентом, если ATO не убедится, что его обычное место жительства находится за границей, и у него нет намерения поселиться в Австралии. Новое постановление сохраняет «эмпирическое правило» ATO, согласно которому, если человек намерен оставаться за границей менее 2хлет, он вряд ли сможет доказать, что его постоянное место жительства находится за пределами Австралии.