Реформы ЕС по налогу у источника могут потребовать создания национальных реестров финансовых посредников

Европейская комиссия предложила новые правила для стандартизации процедур налогообложения у источника выплаты во всех странах-членах ЕС.

Этот план является частью «Сообщения Еврокомиссии о налогообложении бизнеса в XXI веке»". Он будет опираться на общий цифровой сертификат налогового резидентства ЕС, а также на две новые ускоренные процедуры. Эти процедуры позволят трансграничным инвесторам либо требовать освобождения от уплаты налога у источника, либо получить возмещение в течение 50 дней с даты облагаемого налогом платежа. Еврокомиссия заявляет, что цифровой сертификат налогового резидентства должен быть выдан в течение 1 рабочего дня после подачи запроса. Инвесторам понадобится только 1 такой сертификат, чтобы получить несколько возмещений по диверсифицированному портфелю.

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ЕС заявляет, что его мотивом является ускорение возврата средств трансграничным инвесторам, которые были дважды обложены налогом на один и тот же платеж. В настоящее время, когда резидент ЕС инвестирует в ценные бумаги в другом государстве - члене, платежи, полученные в качестве дивидендов или процентов, обычно облагаются налогом у источника в стране инвестирования (стране - источнике). Ставка этого налога у источника часто выше, чем пониженная ставка на основании применимого двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения (Double taxation convention, DTC). Чтобы устранить двойное налогообложение, инвестор-нерезидент должен подать заявление на возврат излишне удержанного страной источника налога. Однако эти процедуры возврата часто бывают громоздкими и различаются в разных государствах - членах, поэтому налогоплательщики часто не пытаются их требовать.

Еврокомиссия также надеется предотвратить сложные налоговые махинации, подобные так называемому скандалу cum-ex, в ходе которого банкиры, инвесторы и торговцы ценными бумагами организовали несколько сторон, чтобы потребовать от датского налогового органа возврата удержанного налога с одной выплаты дивидендов в 2012 и 2015 годах.

Однако любые преимущества новой процедуры будут сопровождаться усилением регулирования. В частности, на финансовых посредников будет возложена новая обязанность сообщать о выплате дивидендов или процентов соответствующим налоговым органам, чтобы последние могли отследить операцию. Кроме того, все крупные финансовые посредники ЕС должны будут вступить в национальный реестр. Этот реестр будет также открыт для финансовых посредников, не входящих в ЕС, и более мелких финансовых посредников ЕС, первоначально на добровольной основе.

Если предложение будет принято государствами - членами, оно должно вступить в силу 1 января 2027 года, отмечает Еврокомиссия.