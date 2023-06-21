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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Польша подписала закон о SLIM VAT

Министерство финансов Польши недавно объявило, что президент подписал закон о введении упрощенного и современного 3 пакета НДС (SLIM VAT).

Ксения Шилкина
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Одной из основных мер пакета является повышение порога годового оборота для статуса малого налогоплательщика с 1,2 млн евро до 2,0 млн евро, что позволяет осуществлять расчеты по НДС кассовым методом и ежеквартально подавать декларации.

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Пакет также включает различные другие меры по повышению ликвидности компаний, сокращению формальностей по НДС в международной торговле, сокращению необходимости внесения исправлений и упрощению выставления счетов.

Меры 3 пакета SLIM VAT вступят в силу с 1 июля 2023 года.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Польша
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Ксения Шилкина (подробнее)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Польша