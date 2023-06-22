Европейская комиссия публикует проект Директивы о более быстром и безопасном освобождении от избыточно удержанных налогов (FASTER)

Европейская комиссия (Комиссия) опубликовала законодательное предложение по Директиве, устанавливающей правила, направленные на повышение эффективности и безопасности процедур удержания налога в Европейском союзе (ЕС).

19 июня 2023 года Комиссия опубликовала законодательное предложение по Директиве, устанавливающей правила, направленные на повышение эффективности и безопасности процедур удержания налога у источника в ЕС для инвесторов, финансовых посредников и государств-членов (FASTER). Об этой инициативе ранее было объявлено в Плане действий Комиссии по Союзу рынков капитала на 2020 год.

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Проект Директивы предлагает следующие ключевые действия:

Единое цифровое свидетельство о налоговом резидентстве ЕС, выдаваемое государством резидентства инвестора в течение одного рабочего дня после подачи запроса.

Выбор для государств-членов между процедурой «помощь у источника» и системой «быстрого возмещения» или их комбинацией

Стандартизированное обязательство по отчетности, которое налагает общие обязательства по отчетности на всех финансовых посредников в цепочке путем создания национального реестра сертифицированных финансовых посредников; регистрация будет обязательной для «крупных финансовых учреждений» и добровольной для остальных, а посредники из стран, не входящих в ЕС, смогут участвовать на добровольной основе.

Вместе с проектом Директивы Комиссия также начала публичные консультации, в рамках которых до 14 августа 2023 года приглашает общественность внести свой вклад в предложение в форме открытых комментариев.

Теперь проект Директивы перейдет к стадии переговоров между государствами-членами с целью достижения окончательного соглашения. В ЕС принятие налогового законодательства обычно требует единогласия между всеми 27 государствами-членами. Комиссия предлагает, чтобы государства-члены перенесли Директиву в свое национальное законодательство до 31 декабря 2026 года, чтобы правила вступили в силу с 1 января 2027 года.