Европейская комиссия публикует проект Директивы о более быстром и безопасном освобождении от избыточно удержанных налогов (FASTER)

Европейская комиссия (Комиссия) опубликовала законодательное предложение по Директиве, устанавливающей правила, направленные на повышение эффективности и безопасности процедур удержания налога в Европейском союзе (ЕС).
19 июня 2023 года Комиссия опубликовала законодательное предложение по Директиве, устанавливающей правила, направленные на повышение эффективности и безопасности процедур удержания налога у источника в ЕС для инвесторов, финансовых посредников и государств-членов (FASTER). Об этой инициативе ранее было объявлено в Плане действий Комиссии по Союзу рынков капитала на 2020 год.
Проект Директивы предлагает следующие ключевые действия:
Вместе с проектом Директивы Комиссия также начала публичные консультации, в рамках которых до 14 августа 2023 года приглашает общественность внести свой вклад в предложение в форме открытых комментариев.
Теперь проект Директивы перейдет к стадии переговоров между государствами-членами с целью достижения окончательного соглашения. В ЕС принятие налогового законодательства обычно требует единогласия между всеми 27 государствами-членами. Комиссия предлагает, чтобы государства-члены перенесли Директиву в свое национальное законодательство до 31 декабря 2026 года, чтобы правила вступили в силу с 1 января 2027 года.
По материалам ey.com
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