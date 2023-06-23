Изучение правил аудита и бухгалтерии в Израиле имеет важное значение для предприятий, чтобы обеспечить соответствие требованиям, прозрачное представление финансовой отчетности и эффективное принятие решений. Соблюдение этих правил позволяет организациям соблюдать законодательные требования, точно представлять финансовую отчетность и оптимизировать налоговые расчеты. Понимание аудиторских и бухгалтерских стандартов Израиля также способствует доверию инвесторов, обеспечивает возможность сравнения на международном уровне и открывает двери к разнообразным карьерным возможностям в области финансов и бухгалтерии.
Требования к аудиту в Израиле устанавливаются Израильским институтом дипломированных бухгалтеров (ICPA). Финансовая отчетность должна быть проверена квалифицированным и лицензированным аудитором, если компания соответствует определенным критериям.
Компании, которые соответствовали хотя бы двум из следующих критериев в течение двух лет подряд, обязаны проводить аудит своей финансовой отчетности:
Компании, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, могут всё равно провести аудит своей финансовой отчетности по собственной инициативе. Это может послужить дополнительными гарантиями для заинтересованных сторон и инвесторов.
Процесс аудита в Израиле включает в себя проведение аудитором проверки финансовой отчетности компании, внутреннего контроля и соблюдения соответствующих законов и правил.
В ходе выполнения аудиторских процедур и изучения первичных документов аудиторы опираются на Международные стандарты аудита (МСА).
Аудитор вынесет заключение о финансовой отчетности, которое может быть
Аудиторское заключение должно быть подано в Реестр компаний Израиля вместе с годовой финансовой отчетностью компании.
Крайний срок подачи годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения – четыре месяца после окончания финансового года компании.
Вместе с аудиторским заключением и финансовой отчетностью нужно также подать налоговую декларацию.
Финансовая отчетность в Израиле должна быть подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Израиля (GAAP), которые устанавливаются Советом по стандартам бухгалтерского учета Израиля (Israeli Accounting Standards Board).
Обязательными к подготовке и подаче являются следующие формы:
Примечания к финансовой отчетности также являются обязательными. Эти примечания содержат дополнительную информацию, подтверждающую финансовую отчетность, и могут включать сведения об учетной политике, непредвиденных обстоятельствах и обязательствах.
Кроме того, Израильское законодательство требует, чтобы публичные компании готовили управленческий отчет, включающий информацию о деятельности компании за отчетный период, рисках и неопределенностях, с которыми сталкивается компания, и другую применимую информацию.
В дополнение к вышеуказанным требованиям, компании в Израиле также должны соответствовать Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если они котируются на иностранной фондовой бирже или имеют иностранных акционеров.
В Израиле финансовая отчетность должна быть подготовлена и представлена на иврите, официальном языке страны.
Однако в некоторых случаях компании также могут представлять свою финансовую отчетность на английском языке. Использование финансовой отчетности на английском языке распространено среди компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах за пределами Израиля или имеют значительные международные операции.
Валютой отчетности в Израиле является новый израильский шекель (НИШ). Это официальная валюта Израиля, и это валюта, в которой должны проводиться все финансовые операции.
Однако компании с иностранными операциями также могут составлять финансовую отчетность в иностранной валюте, если они также включают суммы в шекелях и соответствуют стандартам бухгалтерского учета.
В Израиле несвоевременная подача финансовой отчетности и аудиторского заключения (если аудит обязателен для компании) может привести к значительным штрафам.
Штрафы варьируются в зависимости от продолжительности задержки и размера компании:
В Израиле компании должны представлять консолидированную финансовую отчетность, когда они попадают под определенные критерии. Согласно израильским правилам бухгалтерского учета, консолидированная отчетность должна быть представлена, если выполняется одно из следующих условий:
Для начала перечислим наиболее популярные формы ведения бизнеса:
А теперь разберем основные требования к учету и аудиту для каждой из этих форм ведения бизнеса:
Форма бизнеса
Бухгалтерские требования
Аудиторские требования
Налоговые требования
Самозанятый
Ведение книги доходов и расходов, подача декларации о доходах
Не требуется
Подача квартальной декларации НДС
ООО
Ведение двойной бухгалтерии, составление финансовой отчетности, утверждение
Аудиторский отчет при выполнении одного или нескольких условий: общий оборот более 17 миллионов шекелей, число сотрудников более 50 или активы более 70 миллионов шекелей
Подача квартальной декларации НДС, налог на прибыль, взносы с заработной платы сотрудников
ЗАО
Ведение двойной бухгалтерии, составление финансовой отчетности, утверждение
Аудиторский отчет при выполнении одного или нескольких условий: общий оборот более 17 миллионов шекелей, число сотрудников более 50 или активы более 70 миллионов шекелей
Подача квартальной декларации НДС, налог на прибыль, взносы с заработной платы сотрудников
ТОО
Ведение двойной бухгалтерии, составление финансовой отчетности, утверждение
Аудиторский отчет при выполнении одного или нескольких условий: общий оборот более 17 миллионов шекелей, число сотрудников более 50 или активы более 70 миллионов шекелей
Подача квартальной декларации НДС, налог на прибыль, взносы с заработной платы сотрудников
Индивидуальный предприниматель
Ведение книги доходов и расходов, подача декларации о доходах
Не требуется
Подача квартальной декларации НДС, налог на доходы физических лиц
Про аудит
Про язык
Про валюту
Про late filing penalties
Про формы ведения бизнеса
Про требования в зависимости от форм ведения бизнеса
"Doing Business in Israel: 2020 Country Commercial Guide for U.S. Companies." U.S. Commercial Service Israel, 2020
Про консолидацию
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