Всё про аудит в Израиле Материал редакции

Изучение правил аудита и бухгалтерии в Израиле имеет важное значение для предприятий, чтобы обеспечить соответствие требованиям, прозрачное представление финансовой отчетности и эффективное принятие решений. Соблюдение этих правил позволяет организациям соблюдать законодательные требования, точно представлять финансовую отчетность и оптимизировать налоговые расчеты. Понимание аудиторских и бухгалтерских стандартов Израиля также способствует доверию инвесторов, обеспечивает возможность сравнения на международном уровне и открывает двери к разнообразным карьерным возможностям в области финансов и бухгалтерии.

Как понять, обязан ли я провести аудит финансовой отчетности своей израильской компании?

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Требования к аудиту в Израиле устанавливаются Израильским институтом дипломированных бухгалтеров (ICPA). Финансовая отчетность должна быть проверена квалифицированным и лицензированным аудитором, если компания соответствует определенным критериям.

Компании, которые соответствовали хотя бы двум из следующих критериев в течение двух лет подряд, обязаны проводить аудит своей финансовой отчетности:

Общие активы превышают 9 миллионов шекелей; Общий доход превышает 16 миллионов шекелей;

В компании более 50 сотрудников.



Компании, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, могут всё равно провести аудит своей финансовой отчетности по собственной инициативе. Это может послужить дополнительными гарантиями для заинтересованных сторон и инвесторов.

Как проходит аудит в Израиле?

Процесс аудита в Израиле включает в себя проведение аудитором проверки финансовой отчетности компании, внутреннего контроля и соблюдения соответствующих законов и правил.

В ходе выполнения аудиторских процедур и изучения первичных документов аудиторы опираются на Международные стандарты аудита (МСА).

Аудитор вынесет заключение о финансовой отчетности, которое может быть

безоговорочным (что означает отсутствие проблем),

квалифицированным (что означает обнаружение некоторых проблем) или

отрицательным (что означает обнаружение существенных проблем).

Аудиторское заключение должно быть подано в Реестр компаний Израиля вместе с годовой финансовой отчетностью компании.

Крайний срок подачи годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения – четыре месяца после окончания финансового года компании.

Вместе с аудиторским заключением и финансовой отчетностью нужно также подать налоговую декларацию.

Требования к подготовке финансовой отчетности в Израиле

Финансовая отчетность в Израиле должна быть подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета Израиля (GAAP), которые устанавливаются Советом по стандартам бухгалтерского учета Израиля (Israeli Accounting Standards Board).

Обязательными к подготовке и подаче являются следующие формы:

Баланс

Отчет о прибылях и убытках



Отчет о движении денежных средств



Отчет об изменениях в капитале



Примечания к финансовой отчетности также являются обязательными. Эти примечания содержат дополнительную информацию, подтверждающую финансовую отчетность, и могут включать сведения об учетной политике, непредвиденных обстоятельствах и обязательствах.

Кроме того, Израильское законодательство требует, чтобы публичные компании готовили управленческий отчет, включающий информацию о деятельности компании за отчетный период, рисках и неопределенностях, с которыми сталкивается компания, и другую применимую информацию.

В дополнение к вышеуказанным требованиям, компании в Израиле также должны соответствовать Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если они котируются на иностранной фондовой бирже или имеют иностранных акционеров.

На каком языке нужно готовить и подавать финансовую отчетность

В Израиле финансовая отчетность должна быть подготовлена и представлена на иврите, официальном языке страны.

Однако в некоторых случаях компании также могут представлять свою финансовую отчетность на английском языке. Использование финансовой отчетности на английском языке распространено среди компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах за пределами Израиля или имеют значительные международные операции.

В какой валюте нужно готовить и подавать финансовую отчетность по израильской компании?

Валютой отчетности в Израиле является новый израильский шекель (НИШ). Это официальная валюта Израиля, и это валюта, в которой должны проводиться все финансовые операции.

Однако компании с иностранными операциями также могут составлять финансовую отчетность в иностранной валюте, если они также включают суммы в шекелях и соответствуют стандартам бухгалтерского учета.

Что будет, если не подать финансовую отчетность вовремя

В Израиле несвоевременная подача финансовой отчетности и аудиторского заключения (если аудит обязателен для компании) может привести к значительным штрафам.

Штрафы варьируются в зависимости от продолжительности задержки и размера компании:

Штраф до 5% от годового оборота компании за несвоевременную подачу финансовой отчетности. Управление по ценным бумагам Израиля может налагать дополнительные штрафы на публичные компании, которые не подают финансовую отчетность вовремя. Штраф до 1% от годового оборота компании за несвоевременное представление аудиторского заключения. Кроме того, если аудиторское заключение не подается вовремя в течение двух лет подряд, акционерам компании потребуется согласиться на назначение специального аудитора для расследования причин задержки.



Когда необходимо консолидировать отчетность в Израиле?

В Израиле компании должны представлять консолидированную финансовую отчетность, когда они попадают под определенные критерии. Согласно израильским правилам бухгалтерского учета, консолидированная отчетность должна быть представлена, если выполняется одно из следующих условий:

Компания является материнской компанией и контролирует другую компанию (дочернюю компанию) в значительной степени. Компания имеет дочерние компании, и все или подавляющее большинство активов и обязательств дочерних компаний должны быть включены в консолидированную отчетность материнской компании.

Компания имеет значительное влияние на другую компанию, но не полный контроль, и компания применяет метод учета в соответствии с принципами доли в уставном капитале или методом совокупного отчета.



В целом, если компания является контролирующей или значительно влияющей на другие компании и имеет финансовые связи с ними, то требуется подготовка консолидированной отчетности.

Влияет ли форма ведения бизнеса на требования к учету и аудиту?

Для начала перечислим наиболее популярные формы ведения бизнеса:

Индивидуальное предпринимательство — это простейшая форма юридического лица, в которой физическое лицо ведет бизнес самостоятельно. Владелец несет личную ответственность по всем долгам и обязательствам компании, а его личные активы могут быть использованы для погашения деловых долгов.

Плюсы: не требует первоначальных затрат, полный контроль над бизнесом.

Минусы: неограниченная личная ответственность, ограниченный доступ к финансированию.

Товарищество – это объединение двух или более лиц, которые занимаются совместным бизнесом с целью получения прибыли. В Израиле существует два типа товариществ: полные товарищества и товарищества с ограниченной ответственностью. В полном товариществе все партнеры несут неограниченную личную ответственность по долгам и обязательствам товарищества. В товариществе с ограниченной ответственностью есть два типа партнеров: полные партнеры, которые несут неограниченную личную ответственность, и партнеры с ограниченной ответственностью, которые несут ограниченную ответственность в пределах своих инвестиций в партнерство.

Плюсы: общая ответственность и ресурсы, гибкость и относительно простота настройки.

Минусы: неограниченная личная ответственность генеральных партнеров, возможность возникновения споров между партнерами.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - Компания с ограниченной ответственностью является отдельным юридическим лицом от своих владельцев, и личные активы владельцев, как правило, защищены от долгов и обязательств компании. ООО являются наиболее распространенной формой бизнеса в Израиле.

Плюсы: ограниченная личная ответственность, гибкая структура управления, потенциальные налоговые льготы.

Минусы: более сложная и дорогая организация, чем индивидуальные предприниматели и товарищества, необходимо соблюдать юридические формальности.

Акционерное общество (АО) — это тип корпорации, в которой капитал разделен на акции, которыми можно свободно торговать. Владельцы компании являются акционерами и не несут личной ответственности по долгам и обязательствам компании.

Плюсы: ограниченная личная ответственность, возможность привлечения капитала путем выпуска акций.

Минусы: более сложная и дорогая организация, чем ООО, более обширные юридические требования и формальности.

Кооператив представляет собой объединение отдельных лиц или предприятий, которые добровольно объединяют свои ресурсы для взаимной выгоды.

Плюсы: демократичная структура управления, возможность получения налоговых льгот, общие ресурсы и риск.

Минусы: ограниченный доступ к финансированию, потенциально сложная структура управления.

А теперь разберем основные требования к учету и аудиту для каждой из этих форм ведения бизнеса:

Форма бизнеса Бухгалтерские требования Аудиторские требования Налоговые требования Самозанятый Ведение книги доходов и расходов, подача декларации о доходах Не требуется Подача квартальной декларации НДС ООО Ведение двойной бухгалтерии, составление финансовой отчетности, утверждение Аудиторский отчет при выполнении одного или нескольких условий: общий оборот более 17 миллионов шекелей, число сотрудников более 50 или активы более 70 миллионов шекелей Подача квартальной декларации НДС, налог на прибыль, взносы с заработной платы сотрудников ЗАО Ведение двойной бухгалтерии, составление финансовой отчетности, утверждение Аудиторский отчет при выполнении одного или нескольких условий: общий оборот более 17 миллионов шекелей, число сотрудников более 50 или активы более 70 миллионов шекелей Подача квартальной декларации НДС, налог на прибыль, взносы с заработной платы сотрудников ТОО Ведение двойной бухгалтерии, составление финансовой отчетности, утверждение Аудиторский отчет при выполнении одного или нескольких условий: общий оборот более 17 миллионов шекелей, число сотрудников более 50 или активы более 70 миллионов шекелей Подача квартальной декларации НДС, налог на прибыль, взносы с заработной платы сотрудников Индивидуальный предприниматель Ведение книги доходов и расходов, подача декларации о доходах Не требуется Подача квартальной декларации НДС, налог на доходы физических лиц

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