Аудит в Дании Материал редакции

Дания – государство в Северной Европе, имеющее высокий уровень жизни населения и благоприятный бизнес-климат для инвесторов и предпринимателей.

Согласно законодательству, все датские компании, независимо от своего размера и вида деятельности, обязаны вести финансовую отчетность и ежегодно подавать ее в Датское агентство предпринимательства и компаний (Danish Commerce and Companies Agency, DCCA). Далее более подробно рассмотрим вопросы, касающиеся бухгалтерского учета и аудита компаний в Дании.

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Какими законами регулируется бухгалтерский учет и аудит датских компаний и каковы их требования?

Являясь участником Европейского союза (ЕС), Дания обязуется соблюдать стандарты финансовой отчетности, бухгалтерского учета и аудита, установленные в Нормативных актах и Директивах ЕС, которые были включены в национальные законы и нормативные акты. Со временем Дания полностью адаптировала свою правовую систему к требованиям ЕС по вопросам бухгалтерского учета и аудита.

Основными законами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и аудита, являются

Закон о бухгалтерском учете (Lov om bogføring), последняя редакция которого была опубликована 24 мая 2022 года, и

Закон об аудите с внесенными изменениями от 8 июня 2016 года.

В Дании бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и датским национальным правилом для составления финансовых отчетов (DGAAP).

МСФО применяются для составления консолидированных финансовых отчетов в компаниях, которые входят в группу компаний, выпускающих ценные бумаги на бирже, либо для компаний, которые сами обращаются за финансированием на международных рынках капитала.

DGAAP применяется для составления отчетов о деятельности отдельных компаний и для осуществления налогообложения в Дании.

Финансовую отчетность в Дании необходимо составлять на датском языке. Если компания имеет международные связи или находится под юрисдикцией другой страны, может потребоваться составление отчетности на английском языке. Однако стоит понимать, что нельзя составлять отчетность исключительно на английском языке.

Требования к хранению бухгалтерских записей в Дании

Согласно Закону о бухгалтерском учете, компании должны хранить бухгалтерские материалы в течение 5 лет после окончания финансового периода, к которому относится соответствующая документация.

Более того, в соответствии с последними изменениями в Законе о бухгалтерском учете, на сегодняшний день компании, годовой доход которых превышает 300 000 датских крон, обязуются вести все свои бухгалтерские записи в цифровом виде и хранить резервную копию этих записей.

Список документов, которые обязательно должны храниться в цифровом виде:

Квитанции/чеки;

Записи, отслеживающие транзакции;



Описание процедур бухгалтерского учета компании;



Все необходимые данные для проверки;



Документация, подтверждающая информацию, предоставленную в примечаниях и руководстве по годовому отчету, а также оценки, сделанные в связи с подготовкой годового отчета компании;



Счета, которые должны быть подготовлены в соответствии с законодательством;



Любая документация, связанная с работой аудитора или равноценным отчетом.



Цифровая запись и хранение бухгалтерских записей должны осуществляться для операций, совершенных за финансовые периоды, начинающиеся с 1 января 2023 года и последующие.

В каких случаях нужно составлять консолидированную отчетность в Дании?

Согласно законодательству Дании, консолидированная отчетность является обязательной для крупных компаний, которые имеют дочерние компании и связанные с ними контролирующие интересы.

Компании, которые обязаны составлять консолидированную отчетность, должны включать в нее:

консолидированный баланс,

отчет о прибылях и убытках,

отчет об изменениях капитала и

сводный отчет о движении денежных средств.

Консолидированная отчетность должна быть составлена с использованием общепринятых стандартов финансовой отчетности, таких как МСФО или GAAP.

Кроме того, компании должны представлять информацию о своих дочерних компаниях, контролирующих интересах, а также о любых значимых сделках между связанными компаниями.

Каковы требования к аудиту датских компаний?

Все датские компании обязаны ежегодно подавать аудированную финансовую отчетность. Однако исключением являются малые компании, которые могут быть освобождены от аудита, если они соответствуют следующим критериям в течение двух финансовых периодов:

Годовой оборот не превышает 8 млн датских крон; Балансовая стоимость активов не превышает 4 млн датских крон;

Количество сотрудников не превышает 12 человек.



В какие сроки должна быть подготовлена и подана финансовая отчетность датских компаний?

В Дании финансовый год обычно составляет 12 месяцев, начинающийся с 1 января текущего года и заканчивающийся 31 декабря. Крайний срок предоставления финансовой отчетности установлен на 31 мая.

В Дании сроки подготовки и представления финансовой отчетности зависят от размера и типа организации:

Для крупных компаний, имеющих акции на бирже, требуется подготовить годовую отчетность в течение 3 месяцев после окончания финансового периода.

Для средних и малых компаний, не имеющих акций на бирже, срок подготовки финансовой отчетности также составляет 3 месяца.



Для небольших предприятий, имеющих оборот менее 5 миллионов датских крон в год, срок подачи отчетности составляет до 5 месяцев после окончания финансового периода.



Каковы последствия за нарушение требований законодательства?

В связи с последними изменениями датского законодательства в области ведения бухгалтерского учета и аудита, местные государственные органы стали более строго следить за соблюдением всех требований нормативно-правовых актов.

Так, компания, не предоставившая финансовую отчетность в сроки и не в состоянии предоставить резервную копию цифровых бухгалтерских записей властям, может быть оштрафована на сумму до 1 500 000 датских крон. Размер штрафа зависит от оборотов компании, серьезности нарушения и его продолжительности.

Если компания, выплатившая штраф, не устраняет свои нарушения в установленные сроки, то государственные органы в праве потребовать принудительную ликвидацию компании через суд. Более того, должностные лица компании могут быть привлечены к уголовной ответственности.