Нидерланды продолжают поддерживать процентную ставку за просрочку платежа на уровне 8%

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Тем не менее, было принято решение сохранить 8%-ную ставку до тех пор, пока не будут внесены поправки для корректировки определения процентной ставки, которые все еще рассматриваются и, как ожидается, будут реализованы 1 января 2024 года. Хотя 8%-ная процентная ставка сохраняется для корпоративного налога и удерживаемого налога, в письме также отмечается, что процентная ставка по другим налогам, таким как подоходный налог, налог на наследство и налог на заработную плату, будет увеличена с 4% до 6% с 1 июля 2023 года.