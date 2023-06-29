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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Нидерланды продолжают поддерживать процентную ставку за просрочку платежа на уровне 8%

26 июня 2023 г. было опубликовано письмо Государственного секретаря по финансам, налогам и администрированию налогов в отношении процентной ставки за просроченные налоговые платежи и возврат налогов.

Ксения Шилкина
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В письме предусматривается, что процентная ставка по корпоративному налогу и подоходному налогу (условный удерживаемый налог) будет по-прежнему сохраняться на уровне 8%.

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Как сообщалось ранее, процентная ставка должна быть увеличена до 10,5% с 1 марта 2023 года на основании повышения основной ставки рефинансирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) до 2,5%.

Тем не менее, было принято решение сохранить 8%-ную ставку до тех пор, пока не будут внесены поправки для корректировки определения процентной ставки, которые все еще рассматриваются и, как ожидается, будут реализованы 1 января 2024 года. Хотя 8%-ная процентная ставка сохраняется для корпоративного налога и удерживаемого налога, в письме также отмечается, что процентная ставка по другим налогам, таким как подоходный налог, налог на наследство и налог на заработную плату, будет увеличена с 4% до 6% с 1 июля 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Европейский Союз (ЕС)#Нидерланды
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#Нидерланды