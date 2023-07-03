Великобритания повышает процентные ставки по просроченным платежам и погашению

UK HMRC объявила о пересмотре процентных ставок за просрочку платежа и погашения после повышения базовой ставки Банком Англии с 4,5% до 5,0% 22 июня 2023 года.

Проценты за просрочку платежа устанавливаются в размере базовой ставки плюс 2,5%, а проценты за погашение устанавливается в размере базовой ставки минус 1%, с нижним пределом (минимальной ставкой) 0,5%.

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С последним повышением базовой ставки до 5,0% процентные ставки за просрочку платежа и погашения увеличены до 7,5% и 4,0% соответственно с 11 июля 2023 года. Это выше ставок 7,0% и 3,5%, которые применялись с 31 мая 2023 г.

Данные ставки применяются в отношении большинства налоговых платежей, включая корпоративный налог, подоходный налог, взносы в систему национального страхования, налог на прирост капитала и другие. Однако для ежеквартальных платежей по налогу на прибыль, которые обычно уплачиваются крупными компаниями, процентная ставка за просрочку платежа составляет 6,0%, начиная с 3 июля 2023 года, а процентная ставка по погашению составляет 4,75% с 3 июля 2023 года.