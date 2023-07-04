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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Япония обнародовала приказ о проведении налоговой реформы 2023 года для реализации IIR в соответствии со вторым компонентом BEPS 2.0

Приказ Японии о налоговой реформе 2023 года, связанный с правилом включения доходов, был обнародован 16 июня 2023 года.

Ксения Шилкина
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16 июня 2023 г. исполнительный приказ, связанный с правилом включения доходов (IIR), был обнародован в рамках налоговой реформы Японии 2023 г. В приказе о принудительном исполнении содержатся дополнительные сведения о законе, принятом 28 марта 2023 года для реализации IIR в соответствии с инициативой OECD BEPS4 2.0 Pillar Two. В целом, отражая типовые правила, установленные ОЭСР, исполнительный приказ был включен в существующий в Японии Приказ о принудительном применении корпоративного подоходного налога.

Более подробная информация должна быть предоставлена в правилах правоприменения позднее. IIR будет применяться к финансовым годам, начинающимся 1 апреля 2024 года или после этой даты.

По материалам ey.com

#BEPS#Япония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#BEPS#Япония