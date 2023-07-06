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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Оман опубликовал новое руководство по НДС

Налоговое управление Омана (OTA) опубликовало Руководство для налогоплательщиков НДС.

Ксения Шилкина
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Механизм прибыли представляет собой специальный метод расчета, который может применяться к поставкам бывших в употреблении товаров продавцом этих товаров. Этот механизм позволяет продавцу уплачивать исходящий налог с разницы между ценой продажи и покупки товара (т. е. его маржи), а не с полной суммы полученного вознаграждения.

Это наиболее актуально для предприятий, которые торгуют подержанными товарами, например, для продавцов автомобилей или антиквариата.

Данный механизм устраняет возможное бремя двойного налогообложения бывших в употреблении товаров, которые ранее облагались невычитаемой стоимостью НДС (взимаемой при первоначальной или более ранней продаже).

Чтобы воспользоваться данным механизмом, необходимо выполнить ряд условий. К ним относятся одобрение налогового органа на основании деятельности продавца, типа товаров, которые могут быть проданы по этому методу, типа лица, продающего товары, а также ряд строгих требований к выставлению счетов и ведению учета.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Оман
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Оман