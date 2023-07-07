В Сингапуре вступили в силу поправки к Закону о компаниях

1 июля 2023 года в Сингапуре вступил в силу Закон о компаниях, бизнес-трастах и других организационно-правовых формах (Companies, Business Trusts and Other Bodies (Miscellaneous Amendments) Act 2023). Закон вносит поправки в Закон о компаниях 1967 года.

Поправки включают четыре ключевых изменения.

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Во-первых, были внесены изменения в систему обязательного приобретения акций. Согласно Закону 1967 года, оферент имел право принудительно приобрести все акции компании, если порог принятия соответствующей схемы составлял 90%. Акции, принадлежащие номинальному лицу или связанной корпорации оферента, не учитывались при расчете порога принятия. Однако у оферента была возможность обойти это исключение, включив такие акции в специализированные компании, созданные для целей поглощения.

Закон расширяет исключения при расчете порога. Акции, принадлежащие близким родственникам, юридическим лицам, контролируемым оферентом, конечным контролером или юридическими лицами, контролируемыми конечным контролером, теперь исключаются из расчета порога принятия. Поправки направлены на защиту миноритарных акционеров.

Еще две поправки, внесенные Законом 2023 года, включают изменения в штрафные меры в отношении директоров, не соблюдающих требования закона, в том числе дисквалификацию и штрафы. Срок дисквалификации для впервые дисквалифицированных директоров был сокращен с 5 лет до 3 лет, а для повторно дисквалифицированных - до 5 лет.

Штрафы за несоблюдение стандарта бухгалтерского учета при подготовке и представлении финансовой отчетности увеличились. Максимальный размер штрафа при отсутствии намерения обмануть теперь составляет 250 000 SGD. В случае обнаружения намерения обмануть, максимальный штраф составит 250 000 SGD и/или 3 года тюремного заключения.

Четвертой ключевой поправкой к Закону 2023 года является введение мер, позволяющих компаниям проводить собрания в физической, гибридной или полностью виртуальной форме. Соответственно, поправки также были внесены в Закон о бизнес-трастах 2004 года, Закон о компаниях с переменным капиталом 2018 года и Закон о Сингапурском фонде труда 1977 года.