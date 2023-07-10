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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Правящая партия Турции предлагает повысить ставку корпоративного налога

Правящая партия Турции, Партия справедливости и развития (ПСР), 5 июля 2023 года представила в парламент законопроект, который включает несколько важных налоговых мер.

Ксения Шилкина
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Одна из ключевых мер законопроекта предусматривает повышение стандартной ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

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Законопроект также повысит ставку корпоративного налога с 25% до 30% для компаний финансового сектора, включая банки, финансовые лизинговые компании, фирмы по управлению активами и страховые компании.

Наряду с повышением налоговой ставки законопроект предусматривает снижение (скидку) налоговой ставки на 5% по ставке корпоративного налога на доходы от экспорта по сравнению с текущим снижением налоговой ставки на 1%.

Наконец, законопроект отменяет некоторые льготы по корпоративному подоходному налогу, в том числе освобождение от налога дохода от прироста капитала при продаже недвижимого имущества, находящегося во владении не менее 2 лет.

По материалам orbitax.com

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#Турция