Аудит в Гибралтаре Материал редакции

Гибралтар – небольшая юрисдикция, расположенная на южном побережье Пиренейского полуострова рядом с Испанией. Территория принадлежит Великобритании, соответственно официальным языком является английский. Функциональной валютой выступает Гибралтарский фунт стерлингов. Гибралтар известен своими низкими налоговыми ставками и привлекательными налоговыми условиями для ведения и развития бизнеса.

Общие требования к компаниям в Гибралтаре

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Деятельность компаний в Гибралтаре определяется следующими нормативно-правовыми документами:

Companies Act 2014,

COMPANIES (ACCOUNTS) ACT, 1999,

Public Finance (Control and Audit) Act.

В Гибралтаре все компании, зарегистрированные и ведущие деятельность на его территории, обязаны хранить бухгалтерские записи, составлять финансовую отчетность и подавать ее в соответствующий государственный орган – Регистрар (Gibraltar Companies House).

Финансовая отчетность компаний в Гибралтаре составляется в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности (International Accounting Standards – IAS, IFRS) или с

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP).

В соответствии с Companies Act 2014 компании в Гибралтаре делятся по определенным признакам – чистые обороты, сумма всех активов и численность сотрудников компании.

Чистые обороты Активы всего Кол-во сотрудников микроорганизация 632 000 GBP 632 000 GBP 316 000 GBP 316 000 GBP 10 10 малый бизнес 10 200 000 GBP 10 200 000 GBP 5 100 000 GBP 5 100 000 GBP 50 50 средний бизнес 36 000 000 GBP 36 000 000 GBP 18 000 000 GBP 18 000 000 GBP 250 250 крупный бизнес 36 000 000 GBP 36 000 000 GBP 18 000 000 GBP 18 000 000 GBP 250 250

В соответствии с критериями существуют разные правила представления финансовой отчетности для каждого вида организаций.

Крупный бизнес – обязан представлять полный комплект финансовой отчетности, состоящей из отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках, примечаний к отчетности, отчет директора и отчет аудитора.

Средний бизнес – те же самые обязанности, как и для крупного бизнеса, за исключением того, что Отчет о прибылях и убытках может быть в сокращенном виде.

Малый бизнес и микроорганизации – могут представлять только Отчет о финансовом положении в сокращенном виде.

Существуют также определенные условия для подачи финансовой отчетности в Регистрар Гибралтара:

Частные компании обязаны подать финансовую отчетность в течение 12 месяцев после завершения соответствующего отчетного периода;

Публичные компании обязаны подать финансовую отчетность в течение 10 месяцев после окончания отчетного периода. Публичные компании обязаны публиковать полный комплект финансовой отчетности, такой же, как и крупный бизнес.

Отчетный период компании обычно составляет 12 месяцев, начиная от даты регистрации компании и не обязательно должен совпадать с календарным годом. Компания также может продлить свой отчетный период, предварительно получив разрешение от Гибралтарской комиссии по регулированию финансовых услуг (Gibraltar Financial Service Commission – GFSC).

Требования к аудитору в Гибралтаре и его обязанности

Компании Гибралтара обязаны назначать независимых аудиторов для проведения аудита финансовой отчетности.

В соответствии с FINANCIAL SERVICES (AUDITORS) ACT 2009, чтобы осуществлять деятельность, аудитор обязан обладать соответствующей квалификацией и быть членом организации аудиторов, входящих в Европейскую экономическую зону.

Аудитор подготавливает отчет, в котором выражает профессиональное мнение о правильности подготовки финансовой отчетности, а также о соответствии ее утвержденным стандартам.

Данный отчет является обязательным при подаче аудированной финансовой отчетности и налоговой декларации для некоторых компаний.

Требования к аудиту и хранению документов в Гибралтаре

В соответствии с законодательством Гибралтара все компании, классифицированные как средние и крупные, обязаны проводить ежегодный аудит финансовой отчетности и представлять отчет аудитора как составляющую комплекта финансовой отчетности для подачи в Регистрар.

Такие же требования применяются и к публичным компаниям. Микроорганизации и малый бизнес освобожден от ежегодного аудита финансовой отчетности.

По законодательству Гибралтара компании обязаны хранить свою финансовую отчетность и другие финансовые документы в течение 5 лет. Такими документами являются:

Устав компании;

Регистрационные документы;



Корпоративные документы (протоколы совета директоров, протоколы общих собраний акционеров);



Финансовые отчеты компании;



Договоры и соглашения с контрагентами;



Документы, связанные с персоналом компании (трудовые договоры, заявление о налогообложении, данные о заработной плате);



Лицензия, разрешения, сертификаты, необходимые для осуществления деятельности компании.



Консолидированная отчетность

Законодательство Гибралтара требует, чтобы компании с ограниченной ответственностью, имеющие дочерние предприятия, готовили консолидированную отчетность.

Эти отчеты должны включать консолидированный Отчет о прибылях и убытках, консолидированный Отчет о финансовом положении и примечания. Они должны давать правдивую и честную картину.

Группы организаций также делятся на виды.

Обороты всего Совокупные активы всего Кол-во сотрудников Малая группа 10.2 млн GBP чистых (12.2 млн валовых) 10.2 млн GBP чистых (12.2 млн валовых) 5.1 млн GBP чистых (6.1 млн валовых) 5.1 млн GBP чистых (6.1 млн валовых) 50 50 Средняя группа 36 млн GBP чистых (43.2 млн валовых) 36 млн GBP чистых (43.2 млн валовых) 18 млн GBP чистых (21 млн валовых) 18 млн GBP чистых (21 млн валовых) 250 250 Большая группа 36 млн GBP чистых (43.2 млн валовых) 36 млн GBP чистых (43.2 млн валовых) 18 млн GBP чистых (21 млн валовых) 18 млн GBP чистых (21 млн валовых) 250 250

В соответствии с критериями, малым и средним группам не нужно готовить консолидированные отчеты, если они не включают зарегистрированную на бирже компанию, банк или страховую компанию. Если этим освобождением воспользуется компания среднего размера, аудиторы должны подтвердить, что они имеют на это право.

Компания также не обязана составлять консолидированную отчетность, если она сама является дочерней компанией материнского предприятия, созданного в соответствии с законодательством государства-члена ЕЭЗ, при соблюдении определенных условий.

Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Гибралтаре

Для компаний, зарегистрированных в Гибралтаре, предусмотрены штрафы за нарушения законодательства в части поздней подачи финансовой отчетности.

25 GBP (не является штрафом) взимается за подачу отчетности; 100 GBP – если отчетность не была подана в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода. 50 GBP – если отчетность не была подана в течение следующих 12 месяцев после просрочки подачи.