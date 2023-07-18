Гибралтар – небольшая юрисдикция, расположенная на южном побережье Пиренейского полуострова рядом с Испанией. Территория принадлежит Великобритании, соответственно официальным языком является английский. Функциональной валютой выступает Гибралтарский фунт стерлингов. Гибралтар известен своими низкими налоговыми ставками и привлекательными налоговыми условиями для ведения и развития бизнеса.
Деятельность компаний в Гибралтаре определяется следующими нормативно-правовыми документами:
В Гибралтаре все компании, зарегистрированные и ведущие деятельность на его территории, обязаны хранить бухгалтерские записи, составлять финансовую отчетность и подавать ее в соответствующий государственный орган – Регистрар (Gibraltar Companies House).
Финансовая отчетность компаний в Гибралтаре составляется в соответствии с
В соответствии с Companies Act 2014 компании в Гибралтаре делятся по определенным признакам – чистые обороты, сумма всех активов и численность сотрудников компании.
Чистые обороты
Активы всего
Кол-во сотрудников
микроорганизация
< 632 000 GBP
< 316 000 GBP
< 10
малый бизнес
< 10 200 000 GBP
< 5 100 000 GBP
< 50
средний бизнес
< 36 000 000 GBP
< 18 000 000 GBP
< 250
крупный бизнес
> 36 000 000 GBP
> 18 000 000 GBP
> 250
В соответствии с критериями существуют разные правила представления финансовой отчетности для каждого вида организаций.
Крупный бизнес – обязан представлять полный комплект финансовой отчетности, состоящей из отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках, примечаний к отчетности, отчет директора и отчет аудитора.
Средний бизнес – те же самые обязанности, как и для крупного бизнеса, за исключением того, что Отчет о прибылях и убытках может быть в сокращенном виде.
Малый бизнес и микроорганизации – могут представлять только Отчет о финансовом положении в сокращенном виде.
Существуют также определенные условия для подачи финансовой отчетности в Регистрар Гибралтара:
Отчетный период компании обычно составляет 12 месяцев, начиная от даты регистрации компании и не обязательно должен совпадать с календарным годом. Компания также может продлить свой отчетный период, предварительно получив разрешение от Гибралтарской комиссии по регулированию финансовых услуг (Gibraltar Financial Service Commission – GFSC).
Компании Гибралтара обязаны назначать независимых аудиторов для проведения аудита финансовой отчетности.
Аудитор подготавливает отчет, в котором выражает профессиональное мнение о правильности подготовки финансовой отчетности, а также о соответствии ее утвержденным стандартам.
Данный отчет является обязательным при подаче аудированной финансовой отчетности и налоговой декларации для некоторых компаний.
В соответствии с законодательством Гибралтара все компании, классифицированные как средние и крупные, обязаны проводить ежегодный аудит финансовой отчетности и представлять отчет аудитора как составляющую комплекта финансовой отчетности для подачи в Регистрар.
Такие же требования применяются и к публичным компаниям. Микроорганизации и малый бизнес освобожден от ежегодного аудита финансовой отчетности.
По законодательству Гибралтара компании обязаны хранить свою финансовую отчетность и другие финансовые документы в течение 5 лет. Такими документами являются:
Законодательство Гибралтара требует, чтобы компании с ограниченной ответственностью, имеющие дочерние предприятия, готовили консолидированную отчетность.
Эти отчеты должны включать консолидированный Отчет о прибылях и убытках, консолидированный Отчет о финансовом положении и примечания. Они должны давать правдивую и честную картину.
Группы организаций также делятся на виды.
Обороты всего
Совокупные активы всего
Кол-во сотрудников
Малая группа
< 10.2 млн GBP чистых (12.2 млн валовых)
< 5.1 млн GBP чистых (6.1 млн валовых)
< 50
Средняя группа
< 36 млн GBP чистых (43.2 млн валовых)
< 18 млн GBP чистых (21 млн валовых)
< 250
Большая группа
> 36 млн GBP чистых (43.2 млн валовых)
> 18 млн GBP чистых (21 млн валовых)
> 250
В соответствии с критериями, малым и средним группам не нужно готовить консолидированные отчеты, если они не включают зарегистрированную на бирже компанию, банк или страховую компанию. Если этим освобождением воспользуется компания среднего размера, аудиторы должны подтвердить, что они имеют на это право.
Компания также не обязана составлять консолидированную отчетность, если она сама является дочерней компанией материнского предприятия, созданного в соответствии с законодательством государства-члена ЕЭЗ, при соблюдении определенных условий.
Для компаний, зарегистрированных в Гибралтаре, предусмотрены штрафы за нарушения законодательства в части поздней подачи финансовой отчетности.
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