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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Джерси увеличивает минимальный налог для резидентов с высокой стоимостью активов

На острове Джерси опубликован Закон о подоходном налоге (Income Tax (High Value Residents – Amendment) (Jersey) Law 202-), принятый Ассамблеей штата 4 июля.

Ольга Кутяева
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Закон увеличивает минимальный размер налога, уплачиваемого физическими лицами, имеющими право на участие в программе High Value Residents (HVR).

Для лиц, получивших статус HVR 14 июля 2023 года или позднее, первые 1 250 000 GBP дохода облагаются стандартной ставкой подоходного налога в размере 20%, а превышение - по ставке 1%.

Если годовой доход не соответствует порогу в 1 250 000 GBP, то уплачивается минимальный налог в размере 250 000 GBP (20% от 1 250 000 GBP).

Для лиц, получивших статус HVR до 14 июля 2023 года и прибывших на Джерси 31 декабря 2023 года или ранее, применяется порог предыдущего дохода, при этом первые 850 000 GBP дохода облагаются стандартным подоходным налогом по ставке 20%, а превышение дохода - по ставке 1%.

Если годовой доход не достигает порога в 850 000 GBP, то минимальный налог в размере 170 000 GBP (20% от 850 000 GBP) подлежит уплате.

По материалам Orbitax

#Джерси#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Джерси#налог на прибыль (Corporation Tax)