Джерси увеличивает минимальный налог для резидентов с высокой стоимостью активов

На острове Джерси опубликован Закон о подоходном налоге (Income Tax (High Value Residents – Amendment) (Jersey) Law 202-), принятый Ассамблеей штата 4 июля.

Закон увеличивает минимальный размер налога, уплачиваемого физическими лицами, имеющими право на участие в программе High Value Residents (HVR).

Для лиц, получивших статус HVR 14 июля 2023 года или позднее, первые 1 250 000 GBP дохода облагаются стандартной ставкой подоходного налога в размере 20%, а превышение - по ставке 1%.

Если годовой доход не соответствует порогу в 1 250 000 GBP, то уплачивается минимальный налог в размере 250 000 GBP (20% от 1 250 000 GBP).

Для лиц, получивших статус HVR до 14 июля 2023 года и прибывших на Джерси 31 декабря 2023 года или ранее, применяется порог предыдущего дохода, при этом первые 850 000 GBP дохода облагаются стандартным подоходным налогом по ставке 20%, а превышение дохода - по ставке 1%.

Если годовой доход не достигает порога в 850 000 GBP, то минимальный налог в размере 170 000 GBP (20% от 850 000 GBP) подлежит уплате.