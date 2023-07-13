Латвия вводит изменения в процедуры налогового контроля и аудита

Латвия опубликовала Закон от 8 июня 2023 года о внесении изменений в Закон о налогах и сборах (пошлинах), который включает изменения в отношении процедур налогового контроля и аудита.

Процедуры налогового контроля и аудита призваны упростить процедуры в целом и способствовать более быстрому разрешению налоговых споров. Одним из ключевых изменений является введение новых положений о заключении налогоплательщиками соглашения об урегулировании налогов до окончания налогового контроля или аудиторских процедур.

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В зависимости от стадии, на которой находятся процедуры, мировое соглашение будет предусматривать снижение пени/штрафов за просрочку до 85%. Чем раньше приступить к процедурам, тем лучше.

Закон вступил в силу 30 июня 2023 года.