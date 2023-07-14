News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Министры финансов европейских стран принимают новые правила обмена информацией в отношении крипто-активов

Министры финансов европейских стран встретились 16 мая как часть ежемесячного совещания Европейского совета ECOFIN и согласились с предложенными изменениями в Директиве об административном сотрудничестве (DAC) в сфере налогообложения.

Ксения Шилкина
Обсудить

Изменения в Директиве (DAC8) будут реализованы в ЕС Законодательством государств-членов к 31 декабря 2025 г. и начнут применяться с 1 января 2026 г.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по трудовому праву
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Написать вопрос
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

В то время как режим отчетности по криптоактивам является основным компонент, Директива также включает меры по укреплению и расширению DAC 1-7, хотя предложения предусмотреть минимальные штрафы так и не были согласованы.

После того как Европарламент представит свое мнение по предложенным изменениям, Директива может быть официально принята.

По материалам pwc.com

#DAC7#Европейский Союз (ЕС)
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#DAC7#Европейский Союз (ЕС)