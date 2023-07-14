Министры финансов европейских стран принимают новые правила обмена информацией в отношении крипто-активов

Министры финансов европейских стран встретились 16 мая как часть ежемесячного совещания Европейского совета ECOFIN и согласились с предложенными изменениями в Директиве об административном сотрудничестве (DAC) в сфере налогообложения.

Изменения в Директиве (DAC8) будут реализованы в ЕС Законодательством государств-членов к 31 декабря 2025 г. и начнут применяться с 1 января 2026 г.

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В то время как режим отчетности по криптоактивам является основным компонент, Директива также включает меры по укреплению и расширению DAC 1-7, хотя предложения предусмотреть минимальные штрафы так и не были согласованы.

После того как Европарламент представит свое мнение по предложенным изменениям, Директива может быть официально принята.