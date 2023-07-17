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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Панама принимает новую систему классификации деклараций по подоходному налогу

Новая классификация Панамы для деклараций по подоходному налогу, подаваемых физическими и юридическими лицами, организована на основе общего режима и секторов экономической деятельности.

Ксения Шилкина
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Налоговое управление приняло новые налоговые формы для физических лиц и некоторых компаний.

Налоговым органом утверждены (Постановление № 201-4370 от 19.05.2023) новые формы представления декларации по налогу на прибыль физическими лицами, работающими и не работающими, а также юридическими лицами, страховыми организациями, сельскохозяйственными и животноводческими организациями, банками и финансовыми учреждениями, гостиницами, юридической отраслью в целом, предприятиями по недвижимости, горнодобывающими предприятиями и сектором многонациональной штаб-квартиры в Панаме (MHQ) (Panama Pacifico и зона свободной торговли).

По материалам ey.com

#Панама#подоходный налог (НДФЛ)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Панама#подоходный налог (НДФЛ)