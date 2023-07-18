Новая Зеландия вводит второй компонент GloBE

Хотя фактическая дата вступления в силу GloBE еще не установлена, она будет не ранее 1 января 2024 г. для правила включения доходов (IIR) и 1 января 2025 г. для правила необлагаемой налогом прибыли (UTPR).

Предлагаемый законопроект также внесет поправки в СОИДН, чтобы гарантировать, в соответствии с Инклюзивной структурой ОЭСР по размыванию базы и перемещению прибыли, что правила GloBE, принятые Новой Зеландией, будут применяться независимо от условий налогового соглашения, если только эти условия прямо не относятся к правилам GloBE.