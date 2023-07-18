Новая Зеландия вводит второй компонент GloBE

18 мая 2023 года правительство Новой Зеландии представило парламенту подробности о запланированном внедрении правил ОЭСР «Второй компонент глобального противодействия размывания налоговой базы» (GloBE).
Хотя фактическая дата вступления в силу GloBE еще не установлена, она будет не ранее 1 января 2024 г. для правила включения доходов (IIR) и 1 января 2025 г. для правила необлагаемой налогом прибыли (UTPR).
Предлагаемый законопроект также внесет поправки в СОИДН, чтобы гарантировать, в соответствии с Инклюзивной структурой ОЭСР по размыванию базы и перемещению прибыли, что правила GloBE, принятые Новой Зеландией, будут применяться независимо от условий налогового соглашения, если только эти условия прямо не относятся к правилам GloBE.
По материалам ibfd.org
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