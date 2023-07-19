Аудит в Тайланде Материал редакции

Таиланд – государство, расположенное в Юго-восточной Азии, которое является одним из самых популярных мест для туризма в мире, привлекающее путешественников со всего мира своей природой, культурой и невероятными пейзажами. В стране также успешно развивается и бизнес-среда, в которой участвуют как международные, так и местные организации. Не секрет, что в каждой определенной юрисдикции существуют свои собственные законы, применяемые к компаниям, зарегистрированным в ней и ведущим деятельность на ее территории. Так и в Таиланде существуют свои требования к аудиту и составлению отчетности, ее подаче, хранению записей, а также ответственность за нарушение законодательства.

Общие требования к компаниям в Таиланде

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В Таиланде все компании, зарегистрированные и ведущие деятельность на ее территории, обязаны хранить бухгалтерские записи и проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.

Это распространяется на все виды компаний, включая акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие.

Данные процедуры регулируются локальными законодательными документами, такими как Закон о бухгалтерии (Accounting Act 2000) и Гражданский и торговый кодекс Таиланда (Civil and Commercial Code of Thailand).

Тайские компании обязаны придерживаться определенных стандартов при подготовке своих финансовых отчетностей. Такими стандартами являются Тайские стандарты финансовой отчетности (Thai Financial Reporting Standards – TFRS), которые были разработаны с учетом международных стандартов финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS).

Международным организациям разрешено использование МСФО при составлении финансовой отчетности.

Тайские компании также обязаны вести учет и составлять финансовую отчетность на тайском языке.

Международным компаниям разрешено использование другого языка, но с обязательным переводом на тайский язык.

Финансовая отчетность тайских компаний, так же как и во многих юрисдикциях, имеет обычный вид, состоящий из 5 отчетов:

Отчет о финансовом положении (Statement of financial position) Отчет о прибылях и убытках (Profit and Loss statement) Отчет об изменении капитала (Statement of changes in equity) Отчет о движении денежных средств (Cash flow statement) Примечания к финансовой отчетности (Notes to financial statements)

В примечаниях к финансовой отчетности обязательно должна быть раскрыта информация о критериях подготовки финансовой отчетности, используемой учетной политике компании, а также о дополнениях к отчетам, указанным выше.

Финансовый год компаний, зарегистрированных на территории Таиланда, длится 12 месяцев и заканчивается 31 декабря. Однако компании по их усмотрению могут выбрать и другой период, но не более 12 месяцев, обязательно уведомляя об этом Генерального директора Департамента доходов Таиланда (Director General of the Revenue Department).

Требования к аудитору в Тайланде

Компании Таиланда обязаны назначать независимых аудиторов для проведения аудита финансовой отчетности. Аудитор должен быть зарегистрированным членом в Институте аудиторов Таиланда (Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand), чтобы осуществлять аудиторскую деятельность.

Аудитор подготавливает отчет, в котором выражает профессиональное мнение о правильности подготовки финансовой отчетности, а также о соответствии ее утвержденным стандартам.

Данный отчет является обязательным при подаче аудированной финансовой отчетности и налоговой декларации.

Требования к аудиту и хранению документов в Тайланде

Существуют определенные требования к подаче аудированной финансовой отчетности тайских компаний, а также к хранению документов, относящихся к их деятельности.

Так, финансовая отчетность должна быть представлена и одобрена на собрании акционеров, после чего передана в Департамент доходов и Торговый реестр (Commercial Register) не позднее месяца с проведения данного собрания.

Ежегодное собрание акционеров по поводу подтверждения финансовой отчетности должно быть собрано не позднее 4 месяцев после окончания финансового года компании.

Компании обязаны представлять аудированную годовую финансовую отчетность в течение 150 дней после окончания отчетного финансового периода.

Для компаний, использующих календарный год, срок подачи обычно приходится на конец апреля.

В соответствии с законодательством Таиланда компании обязаны хранить определенные документы, характеризующие их деятельность. Документы хранятся в офисе компании по адресу, указанному в учредительных документах.

Обязательными для хранения являются документы:

Учредительные документы (устав компании, уведомление о регистрации и т.д.);

Финансовые отчеты (отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, бухгалтерская книга и др.);



Договоры и соглашения;



Корреспонденция и деловые письма, связанные с деятельностью компании;



Налоговые декларации.



Обычно документы компании обязаны храниться не менее 5 лет в офисе компании.

Для некоторых документов, таких как финансовая отчетность, срок может составлять от 7 до 10 лет.

Консолидированная отчетность

Компании, имеющие дочерние организации в своих структурах или долю владения в других компаниях (> 50%), обязаны предоставлять консолидированную финансовую отчетность группы.

В соответствии с Таиландским стандартом финансовой отчетности (TFRS 10), компании должны объединять финансовую информацию своих дочерних компаний с целью предоставления полной и достоверной финансовой отчетности группы компаний.

Консолидированная финансовая отчетность должна быть подготовлена в соответствии с принципами и стандартами, применяемыми для индивидуальной финансовой отчетности компании.

В таких отчетах обязательно раскрытие информации о дочерних организациях, такой как

доля владения,

голосующие права акционеров и

другие существенные факты.

Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Таиланде

Для компаний, зарегистрированных в Таиланде, предусмотрены штрафы за различные нарушения законодательства в части поздней подачи или искажения данных финансовой отчетности.

Для компаний, нарушающих срок подачи финансовой отчетности и налоговой декларации, предусмотрены штрафы в размере до 200 000 THB (~ 5 600 USD):