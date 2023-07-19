Таиланд – государство, расположенное в Юго-восточной Азии, которое является одним из самых популярных мест для туризма в мире, привлекающее путешественников со всего мира своей природой, культурой и невероятными пейзажами. В стране также успешно развивается и бизнес-среда, в которой участвуют как международные, так и местные организации. Не секрет, что в каждой определенной юрисдикции существуют свои собственные законы, применяемые к компаниям, зарегистрированным в ней и ведущим деятельность на ее территории. Так и в Таиланде существуют свои требования к аудиту и составлению отчетности, ее подаче, хранению записей, а также ответственность за нарушение законодательства.
В Таиланде все компании, зарегистрированные и ведущие деятельность на ее территории, обязаны хранить бухгалтерские записи и проводить ежегодный аудит финансовой отчетности.
Это распространяется на все виды компаний, включая акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие.
Данные процедуры регулируются локальными законодательными документами, такими как Закон о бухгалтерии (Accounting Act 2000) и Гражданский и торговый кодекс Таиланда (Civil and Commercial Code of Thailand).
Тайские компании обязаны придерживаться определенных стандартов при подготовке своих финансовых отчетностей. Такими стандартами являются Тайские стандарты финансовой отчетности (Thai Financial Reporting Standards – TFRS), которые были разработаны с учетом международных стандартов финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS).
Тайские компании также обязаны вести учет и составлять финансовую отчетность на тайском языке.
Финансовая отчетность тайских компаний, так же как и во многих юрисдикциях, имеет обычный вид, состоящий из 5 отчетов:
В примечаниях к финансовой отчетности обязательно должна быть раскрыта информация о критериях подготовки финансовой отчетности, используемой учетной политике компании, а также о дополнениях к отчетам, указанным выше.
Финансовый год компаний, зарегистрированных на территории Таиланда, длится 12 месяцев и заканчивается 31 декабря. Однако компании по их усмотрению могут выбрать и другой период, но не более 12 месяцев, обязательно уведомляя об этом Генерального директора Департамента доходов Таиланда (Director General of the Revenue Department).
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Компании Таиланда обязаны назначать независимых аудиторов для проведения аудита финансовой отчетности. Аудитор должен быть зарегистрированным членом в Институте аудиторов Таиланда (Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand), чтобы осуществлять аудиторскую деятельность.
Аудитор подготавливает отчет, в котором выражает профессиональное мнение о правильности подготовки финансовой отчетности, а также о соответствии ее утвержденным стандартам.
Данный отчет является обязательным при подаче аудированной финансовой отчетности и налоговой декларации.
Существуют определенные требования к подаче аудированной финансовой отчетности тайских компаний, а также к хранению документов, относящихся к их деятельности.
Так, финансовая отчетность должна быть представлена и одобрена на собрании акционеров, после чего передана в Департамент доходов и Торговый реестр (Commercial Register) не позднее месяца с проведения данного собрания.
Ежегодное собрание акционеров по поводу подтверждения финансовой отчетности должно быть собрано не позднее 4 месяцев после окончания финансового года компании.
Компании обязаны представлять аудированную годовую финансовую отчетность в течение 150 дней после окончания отчетного финансового периода.
В соответствии с законодательством Таиланда компании обязаны хранить определенные документы, характеризующие их деятельность. Документы хранятся в офисе компании по адресу, указанному в учредительных документах.
Обязательными для хранения являются документы:
Компании, имеющие дочерние организации в своих структурах или долю владения в других компаниях (> 50%), обязаны предоставлять консолидированную финансовую отчетность группы.
В соответствии с Таиландским стандартом финансовой отчетности (TFRS 10), компании должны объединять финансовую информацию своих дочерних компаний с целью предоставления полной и достоверной финансовой отчетности группы компаний.
Консолидированная финансовая отчетность должна быть подготовлена в соответствии с принципами и стандартами, применяемыми для индивидуальной финансовой отчетности компании.
В таких отчетах обязательно раскрытие информации о дочерних организациях, такой как
Для компаний, зарегистрированных в Таиланде, предусмотрены штрафы за различные нарушения законодательства в части поздней подачи или искажения данных финансовой отчетности.
Для компаний, нарушающих срок подачи финансовой отчетности и налоговой декларации, предусмотрены штрафы в размере до 200 000 THB (~ 5 600 USD):
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