Ирландия предлагает обложить налогом у источника выплаты платежи в юрисдикции, входящие в список ЕС

Правительство Ирландии проводит консультации по новым мерам налогообложения, которые будут применяться к исходящим платежам, осуществляемым в пользу связанных сторон в странах, включенных в список стран ЕС, не сотрудничающих с ЕС или имеющих низкие налоги.

Страна заявляет о своей приверженности устранению возможностей для размывания базы и переноса прибыли в соответствии с многосторонними обсуждениями в ОЭСР и Европейском Союзе. Недавно был опубликован Национальный план восстановления и повышения устойчивости (National Recovery and Resilience Plan, NRRP), в котором изложен ряд обязательств по борьбе с агрессивным налоговым планированием. С этой же целью были проведены реформы корпоративного налога.

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Последнее оставшееся обязательство в рамках NRRP - введение законодательства, распространяющегося на исходящие платежи, с целью предотвращения двойного освобождения от налогообложения. Это важнейшая часть юридического обязательства, взятого на себя Ирландией для обеспечения финансирования в рамках Фонда восстановления и повышения устойчивости экономики Европейского союза, созданного в 2021 году для предоставления государствам-членам ЕС кредитов и грантов на сумму 723,8 млрд EUR. В ноябре 2021 года Минфин Ирландии начал первоначальные общественные консультации по данному обязательству и в настоящее время готов к разработке соответствующего законодательства, которое будет включено в законопроект Finance (No. 2) Bill 2023.

Эти меры будут включать в себя удержание налогов на исходящие платежи или их невычет. Дивиденды уже не подлежат вычету, поэтому соответствующей мерой будет налог у источника. Налог будет также применяться к роялти и дивидендам с соответствующими изменениями в базовом начислении ирландского налога на получателей в юрисдикциях, перечисленных ЕС как не сотрудничающие, низконалоговые или нулевые, в соответствии с существующим законодательством Ирландии о контролируемых иностранных компаниях (КИК, CFC).

Однако эти меры предназначены только для связанных, родственных или аффилированных компаний, когда одна из них оказывает "определенное влияние" на принятие решений другой компанией или когда третья компания контролирует принятие решений обеими. Они не будут распространяться на юрисдикции, не являющиеся странами с низким или нулевым уровнем налогообложения, но предоставляющие освобождение от участия при соблюдении соответствующих условий. Параллельно будут введены меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Ирландия не планирует перезаключать ни одно из действующих налоговых соглашений. Однако в административные процедуры, возможно, придется внести изменения, так что в тех случаях, когда к платежу применяются предлагаемые налоги у источника, налог будет удерживаться, а получатель должен будет требовать возврата средств по соответствующему договору. Исходящие платежи не будут облагаться налогом, если их сумма учитывается для целей расчета сбора с КИК или налога на прирост в соответствии с Глобальными правилами ОЭСР по борьбе с эрозией налоговой базы.

Консультации завершатся 8 августа 2023 года.