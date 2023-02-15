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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Россия, БВО, Коста-Рика и Маршалы попали в «черный список» Евросоюза

Во вторник Совет ЕС принял обновленный список несотрудничающих для целей налогообложения юрисдикций. В Приложение I попали БВО, Коста-Рика Маршалы и Россия, в результате чего общее число составило 16 стран и территорий:

Ольга Кутяева
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  • Американское Самоа;
  • Ангилья;
  • Багамы;
  • БВО;
  • Коста-Рика;
  • Фиджи;
  • Гуам;
  • Маршалы;
  • Палау;
  • Панама;
  • Россия;
  • Самоа;
  • Тринидад и Тобаго;
  • Теркс и Кайкос;
  • Виргинские американские острова;
  • Вануату.
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Совет выразил свои сожаления о том, что данные страны не сотрудничают по налоговым вопросам, и предложил им усовершенствовать свою законодательную базу с целью решения выявленных проблем.

Одновременно Совет поздравил Барбадос, Северную Македонию, Уругвай и Ямайку с успешным выполнением обязательств и исключением из перечня.

По Маршалам есть опасения, что эта юрисдикция, в которой действует нулевая или только номинальная ставка налога на прибыль корпораций, привлекает прибыль без реальной экономической деятельности (критерий 2.2 списка ЕС). В частности, было установлено, что Маршалы не обеспечивают соблюдение требований пол экономическому присутствию. Маршалы уже попадали в список один раз, в 2018 году.

БВО попали в список, потому что они недостаточно соответствуют стандарту ОЭСР по обмену информацией по запросу (критерий 1.2). Эта юрисдикция включена в список впервые.

Впервые с момента создания списка в него включена и Коста-Рика, поскольку она не выполнила свои обязательства по отмене или изменению вредных аспектов своего режима освобождения от налогов на доходы из иностранных источников (критерий 2.1).

Россия включена в сперечень после проверки нового законодательства, принятого в прошлом году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления. В результате проверки было обнаружено, что не выполнены обязательства по устранению вредных аспектов спецрежима международных холдинговых компаний (критерий 2.1). Помимо этого на факт включения в список РФ повлияла текущая ситуация с Украиной.

Совет также утвердил Приложение II, отражающее сотрудничество Евросоюза с международными партнерами и их обязательства реформировать свое законодательство в соответствии с согласованными стандартами надлежащего налогового управления.

Гонконгу и Малайзии было предоставлено продление срока завершения реформы режимов освобождения доходов из иностранных источников в отношении прироста капитала. Катару также было предоставлено продление, поскольку он столкнулся с ограничениями по проведению конституционной реформы, чтобы завершить ее в срок.

В Приложении II также представлены два новых обязательства: Аруба и Кюрасао обязались улучшить свое законодательство по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Белиз и Израиль также взяли на себя такие обязательства. А Албания обязалась изменить или отменить свой потенциально вредный режим.

По материалам European Council

#Европейский Союз (ЕС)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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#Европейский Союз (ЕС)#черный список