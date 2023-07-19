ОАЭ объявляет о новом требовании для компаний по обязательному найму местных сотрудников

11 июля 2023 года Министерство людских ресурсов и эмиратизации (MoHRE) ОАЭ объявило о расширении инициативы эмиратизации на определенные компании и отдельные учреждения в определенных секторах, в которых работает от 20 до 49 сотрудников.

MoHRE составит короткий список компаний, которые должны соответствовать этим целям эмиратизации на основе различных критериев (например, типы рабочих мест, рабочая среда, географическое положение). Компании, включенные в окончательный список, должны будут нанять как минимум одного гражданина ОАЭ в 2024 году и еще одного в 2025 году. Кроме того, если один из нанятых ими граждан ОАЭ покинет компанию, они должны будут нанять гражданина ОАЭ в качестве замены в течение двух месяцев после увольнения.