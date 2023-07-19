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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ объявляет о новом требовании для компаний по обязательному найму местных сотрудников

11 июля 2023 года Министерство людских ресурсов и эмиратизации (MoHRE) ОАЭ объявило о расширении инициативы эмиратизации на определенные компании и отдельные учреждения в определенных секторах, в которых работает от 20 до 49 сотрудников.

Ксения Шилкина
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MoHRE составит короткий список компаний, которые должны соответствовать этим целям эмиратизации на основе различных критериев (например, типы рабочих мест, рабочая среда, географическое положение). Компании, включенные в окончательный список, должны будут нанять как минимум одного гражданина ОАЭ в 2024 году и еще одного в 2025 году. Кроме того, если один из нанятых ими граждан ОАЭ покинет компанию, они должны будут нанять гражданина ОАЭ в качестве замены в течение двух месяцев после увольнения.

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По материалам ey.com

#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)