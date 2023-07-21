Изменения в иммиграционных правилах Великобритании для Доминики, Вануату и еще трех стран

Великобритания ввела визовый режим для Доминики, Гондураса, Намибии, Тимора-Лешти и Вануату. Граждане этих стран теперь должны будут получать прямую транзитную визу, если они намерены следовать транзитом через Великобританию, забронировав билеты в другую страну.

Внимательное изучение того, как Доминика и Вануату применяют схему «гражданство за инвестиции», показало явное и очевидное злоупотребление этой схемой, включая предоставление гражданства лицам, представляющим опасность для Великобритании. Из Гондураса и Намибии наблюдался устойчивый и значительный рост числа ходатайств о предоставлении убежища в Великобритании, подаваемых этими гражданами, которые злоупотребляют предоставленной им возможностью посещать Великобританию в течение ограниченного периода времени в качестве безвизовых граждан с целью получения убежища. Так, намибийцы и гондурасцы занимают первое место по количеству заявлений о предоставлении убежища среди безвизовых граждан. Такое большое количество заявлений является неприемлемым, что значительно увеличило оперативную нагрузку и привело к отвлечению ресурсов от других приоритетных задач. Наконец, наблюдается устойчивый рост числа граждан Тимора, прибывающих на границу Великобритании в качестве нелегальных посетителей, часто с намерением обманным путем получить статус иждивенцев в рамках программы урегулирования ЕС или нелегально работать в Великобритании.

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В настоящее время принимаются меры для того, чтобы граждане этих стран могли обратиться за визами.

Информация об иммиграционных изменениях опубликована для того, чтобы путешественники были в курсе и могли планировать свои поездки соответствующим образом. Для тех, кто имеет подтвержденные бронирования в Великобританию, сделанные до 15:00 BST 19 июля 2023 года, и прибытие в Великобританию состоится не позднее 16 августа 2023 года, будет действовать 4-хнедельный безвизовый переходный период.

По собщению властей, решение о введении данных визовых требований было принято исключительно по соображениям миграционной и пограничной безопасности и не является признаком плохих отношений с этими странами.