Гибралтар представил бюджет на 2023 год, включая планы по внедрению нового режима для компаний

11 июля 2023 года главный министр Гибралтара выступил с бюджетным посланием на 2023 год.

Для компаний основные объявленные меры касаются глобального минимального налога по компоненту 2. Хотя подробности ограничены, Бюджетное Послание включает в себя то, что Гибралтар введет отдельный новый режим для компаний в рамках глобального минимального налога из Компонента 2 и внутреннего минимального налога на пополнение.

Новые положения вступят в силу не ранее отчетных периодов, начинающихся 31 декабря 2024 года или после этой даты. С этой целью правительство начнет процесс консультаций, чтобы обеспечить учет рекомендаций и мнений ключевых заинтересованных сторон.

Для физических лиц основная мера касается ставок налога на доходы физических лиц. В рамках предыдущего бюджета налоговые ставки во всех диапазонах были увеличены на 2% на 2022/23 год, чтобы сократить государственный долг, связанный с расходами на COVID.

Увеличение сохраняется на 2023/24 год, но со снижением на 1% для всех доходов ниже 100 000 гибралтарских фунтов (GIP). Это означает, что максимальная эффективная ставка для всех, кто зарабатывает свыше 25 000 GIP и ниже 100 000 GIP, будет составлять 26%, а не 27% при налогообложении по системе, основанной на валовом доходе.

Точно так же эффективная ставка уменьшится с 19% до 18% для всех, кто зарабатывает менее 25 000 GIP. Те, кто зарабатывает более 100 000 GIP, будут по-прежнему облагаться налогом на доход по ставке 27% в течение еще одного года.