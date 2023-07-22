News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Порог бесплатных переводов между своими счетами могут увеличить до 30 000 000 рублей

У россиян, имеющих банковские счета, появится возможность осуществлять переводы между своими счетами без оплаты комиссии, но при условии, что сумма переводов не превысит лимит до 30 миллионов руб. в месяц.

Полина Мостепан
Обсудить

В настоящее время, россияне для осуществления переводов без комиссии используют систему быстрых платежей (СБП). Но в данном механизме есть строгое ограничение по сумме - не более 100 тыс. рублей и, в случае превышения этой суммы, комиссия составит до 0,5% от перечисленной суммы, но не более 1500 рублей.

Ранее Государственная дума уже принимала решение об изменении порога переводов без оплаты комиссии и размер составлял 1 мил. 400 тыс. Однако, власти решили значительно увеличить данную сумму до 30 млн. В случае положительного решения со стороны Госдумы, данное нововведение повлияет на свободное перемещение денежных средств между счетами россиян, увеличит финансовую доступность и, без сомнения, посодействует на развитие конкуренции. И что немаловажно, устранит несправедливые дополнительные расходы, которыми подвергался кошелек россиян.

По мимо этого, в положении числится предложение о внедрении обязанности со стороны банка оповещать граждан об истечении срока его вкладов и сделать это надо за 5 дн.

Получив данную информацию, клиент примет решение о дальнейшей судьбе денежных средств своего вклада, то есть пролонгировать вклад в действующем банке либо перевести в другой.

По материалам: Телеграм канал "Деньги24"

#перевод#Центробанк
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#перевод#Центробанк