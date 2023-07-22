Порог бесплатных переводов между своими счетами могут увеличить до 30 000 000 рублей

У россиян, имеющих банковские счета, появится возможность осуществлять переводы между своими счетами без оплаты комиссии, но при условии, что сумма переводов не превысит лимит до 30 миллионов руб. в месяц.

В настоящее время, россияне для осуществления переводов без комиссии используют систему быстрых платежей (СБП). Но в данном механизме есть строгое ограничение по сумме - не более 100 тыс. рублей и, в случае превышения этой суммы, комиссия составит до 0,5% от перечисленной суммы, но не более 1500 рублей.

Ранее Государственная дума уже принимала решение об изменении порога переводов без оплаты комиссии и размер составлял 1 мил. 400 тыс. Однако, власти решили значительно увеличить данную сумму до 30 млн. В случае положительного решения со стороны Госдумы, данное нововведение повлияет на свободное перемещение денежных средств между счетами россиян, увеличит финансовую доступность и, без сомнения, посодействует на развитие конкуренции. И что немаловажно, устранит несправедливые дополнительные расходы, которыми подвергался кошелек россиян.

По мимо этого, в положении числится предложение о внедрении обязанности со стороны банка оповещать граждан об истечении срока его вкладов и сделать это надо за 5 дн.

Получив данную информацию, клиент примет решение о дальнейшей судьбе денежных средств своего вклада, то есть пролонгировать вклад в действующем банке либо перевести в другой.