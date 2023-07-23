Бессрочные кредитные каникулы

Кредит довольно распространенная тема среди россиян и не только. Многие граждане пользуются заемными деньгами, полученные от финансовых организаций для быстрого решения разных проблем и потребностей. Простыми словами, кредит- это финансовые отношения двух сторон, где одна из них предлагает деньги, а вторая обещает их вернуть в указанные сроки и оплатить оговоренные проценты.

Некоторые граждане выплачивают долговые денежные средства без задержек в установленные договором сроки, другие вовсе имеют возможность погасить задолженность преждевременно, но также, к сожалению, могут произойти непредвиденные жизненные ситуации, которые влекут к финансовым трудностям и за ними следуют проблемы с ежемесячным погашением кредита.

Учитывая разные непредвиденные ситуации, способствующие возникновению финансовых проблем, Правительством было принято решение- создать кредитные каникулы. Эта программа стартовала в 2020 году как временная мера помощи в период пандемии. Однако, по решению Правительства данная мера с начала следующего 2024 года будет действовать на постоянной основе.

Данный закон позволит заемщикам избежать банкротства, а кредитору- снизить риск невозврата кредита. В случае снижения доходов более чем на 30%, должник сможет до 6 месяцев не вносить платежи по потребительскому кредиту.