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Полина Мостепан
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Бессрочные кредитные каникулы

Кредит довольно распространенная тема среди россиян и не только. Многие граждане пользуются заемными деньгами, полученные от финансовых организаций для быстрого решения разных проблем и потребностей. Простыми словами, кредит- это финансовые отношения двух сторон, где одна из них предлагает деньги, а вторая обещает их вернуть в указанные сроки и оплатить оговоренные проценты.

Полина Мостепан
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Некоторые граждане выплачивают долговые денежные средства без задержек в установленные договором сроки, другие вовсе имеют возможность погасить задолженность преждевременно, но также, к сожалению, могут произойти непредвиденные жизненные ситуации, которые влекут к финансовым трудностям и за ними следуют проблемы с ежемесячным погашением кредита.

Учитывая разные непредвиденные ситуации, способствующие возникновению финансовых проблем, Правительством было принято решение- создать кредитные каникулы. Эта программа стартовала в 2020 году как временная мера помощи в период пандемии. Однако, по решению Правительства данная мера с начала следующего 2024 года будет действовать на постоянной основе.

Данный закон позволит заемщикам избежать банкротства, а кредитору- снизить риск невозврата кредита. В случае снижения доходов более чем на 30%, должник сможет до 6 месяцев не вносить платежи по потребительскому кредиту.

По материалам: Телеграм канал "Государственная Дума"

#банковская система#кредит
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковская система#кредит