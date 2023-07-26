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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Австралия собирается изменить правила налогового резидентства

Министерство финансов Австралии начало общественные консультации по модернизации правил индивидуального налогового резидентства.

Ксения Шилкина
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Правительство проводит консультации по новой, модернизированной системе индивидуального налогового резидентства на основе рекомендаций, сделанных Налоговым советом в его отчете за 2019 год «Правила индивидуального налогового резидентства — модель модернизации». Данная мера была объявлена прежним правительством в бюджете на 2021 - 2022 год.

Согласно предложенной Советом модели, основным тестом будет простой тест «яркой линии» — лицо, которое физически находится в Австралии в течение 183 или более дней в любом доходном году, будет считаться налоговым резидентом Австралии. Лица, не прошедшие первичный тест, будут проходить вторичные тесты, которые зависят от сочетания физического присутствия и поддающихся измерению объективных критериев.

Детали структуры, изложенные в документе, не получили одобрения правительства и еще не являются законом. Следовательно, документ является просто руководством относительно того, как может работать структура.

Крайний срок для комментариев – 22 сентября 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Австралия#налоговый резидент
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австралия#налоговый резидент