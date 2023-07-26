Австралия собирается изменить правила налогового резидентства

Министерство финансов Австралии начало общественные консультации по модернизации правил индивидуального налогового резидентства.
Правительство проводит консультации по новой, модернизированной системе индивидуального налогового резидентства на основе рекомендаций, сделанных Налоговым советом в его отчете за 2019 год «Правила индивидуального налогового резидентства — модель модернизации». Данная мера была объявлена прежним правительством в бюджете на 2021 - 2022 год.
Согласно предложенной Советом модели, основным тестом будет простой тест «яркой линии» — лицо, которое физически находится в Австралии в течение 183 или более дней в любом доходном году, будет считаться налоговым резидентом Австралии. Лица, не прошедшие первичный тест, будут проходить вторичные тесты, которые зависят от сочетания физического присутствия и поддающихся измерению объективных критериев.
Детали структуры, изложенные в документе, не получили одобрения правительства и еще не являются законом. Следовательно, документ является просто руководством относительно того, как может работать структура.
Крайний срок для комментариев – 22 сентября 2023 года.
По материалам orbitax.com
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