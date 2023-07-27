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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия вводит новые правила налогообложения удаленных работников независимо от налоговой резидентности

21 июля 2023 года российский парламент одобрил законопроект № 369931-8, который предусматривает введение новых правил налогообложения удаленных работников с 1 января 2024 года независимо от их налогового резидентства.

Ксения Шилкина
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Сюда входят поправки к статье 208 НК РФ, предусматривающие, что вознаграждение, полученное за выполнение работы удаленным работником по соглашению с российским работодателем, будет считаться налогооблагаемым доходом из источников в России, облагаемым налогом на доходы физических лиц.

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Налог удерживается работодателем по стандартным ставкам 13% с дохода до 5 млн руб. и 15% с превышения. С 1 января 2025 года правила удержания будут распространены на фрилансеров при соблюдении определенных условий.

По материалам orbitax.com

#налоговый резидент#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый резидент#Россия