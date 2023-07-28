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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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В ЕС вступает в силу рамочное соглашение о трансграничной удаленной работе

Административная комиссия ЕС по координации систем социального обеспечения в апреле 2023 года согласовала рамочное соглашение о социальном обеспечении для некоторых трансграничных удаленных работников в ЕС.

Ксения Шилкина
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Данное соглашение вступило в силу 1 июля 2023 года для 18 стран, подписавших соглашение по состоянию на 30 июня 2023 года: Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Испания, Швеция и Швейцария.

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Соглашение позволяет работодателям и работникам выбирать сохранение социального обеспечения в стране работодателя, когда работник работает из дома в другой стране менее 50% рабочего времени.

Другие страны указали, что они подпишут соглашение на более позднем этапе. Для этих стран рамочное соглашение вступит в силу 1-го числа месяца после их подписания.

Рамочное соглашение действует в течение пяти лет и будет автоматически продлеваться в конце каждого периода еще на пять лет.

По материалам bdo.global

#Европейский Союз (ЕС)#социальная поддержка
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Ксения Шилкина (подробнее)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#социальная поддержка