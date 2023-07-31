Израиль готовит существенные изменения в правила налогового резидентства для физлиц

Минюст Израиля опубликовал законопроект, предусматривающий существенное изменение определения налогового резидентства для целей подоходного налога с физических лиц.

В настоящее время резидентство физического лица определяется в соответствии с Постановлением о подоходном налоге (Income Tax Ordinance 5721-1961). Оно основано на том, что «центр жизни» физического лица находится в Израиле, что аналогично критерию «центра жизненных интересов», используемого в двусторонних налоговых соглашениях. Данный критерий подкрепляется презумпцией того, что лицо является резидентом Израиля, если оно находилось в стране не менее 183 дней в течение соответствующего налогового года или не менее 30 дней в течение соответствующего налогового года и в общей сложности 425 дней в течение 3-х летнего периода, включающего этот год и 2 предшествующих налоговых года.

Постановление также содержит определение «иностранного резидента», под которым понимается лицо, не являющееся резидентом Израиля, либо проживающее за пределами Израиля не менее 183 дней в течение налогового года и последующего налогового года, при этом «центр жизни» этого лица находился за пределами Израиля в течение 2-х последующих лет после вышеупомянутых 2-х лет.

По мнению экспертов, расплывчатость и широкая сфера применения теста «центр жизни» являются источником неопределенности, что приводит к проблемам в его применении и трениям между налогоплательщиками и налоговыми инспекторами. Это также создавало риск того, что налогоплательщики могут занять агрессивную позицию при составлении налоговой отчетности, исходя из предполагаемых налоговых преимуществ, считают в компании.

В новом законопроекте предлагается свести роль теста «центра жизни» к второстепенной. Вместо этого основной тест будет основан на ряде неопровержимых презумпций налогового резидентства, основанных главным образом на количестве дней, проведенных в Израиле. Тест «центра жизни» останется в качестве вспомогательного теста, который будет применяться в случае, если ни один из критериев не удовлетворяет.

Этими неопровержимыми основаниями резидентства являются:

183 дня, проведенных в Израиле в течение любого 2-х летнего периода;

100 дней, проведенных в Израиле в течение налогового года, и 450 дней в течение 3-х налоговых лет, за исключением случаев проживания в «соответствующей стране»; или

100 дней, проведенных в Израиле в течение года и при наличии у супруга (супруги) израильского резидентства.

Предлагаемый законопроект также вводит условия, согласно которым некоторые лица будут считаться иностранными резидентами независимо от каких-либо факторов «центра жизни». Кроме того, в законопроекте прямо указывается, что можно быть налоговым резидентом в течение части года и нерезидентом в течение другой части того же года.

Предложения основаны на рекомендациях Комитета по реформированию международного налогообложения, созданного в сентябре 2021 года. В состав Комитета входят представители Налогового управления Израиля, Института дипломированных бухгалтеров и израильской адвокатуры.

Публичные комментарии к предложениям принимаются до 8 августа 2023 года.