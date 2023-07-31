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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Франция откладывает внедрение требований по электронному выставлению счетов и электронной отчетности

Министерство экономики и финансов Франции сообщает, что внедрение новых требований к электронному выставлению счетов и электронной отчетности будет отложено.

Ксения Шилкина
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Закон о внесении изменений в Закон о финансах на 2022 год (Закон 2022-1157) подтвердил сроки внедрения новых обязательных требований к электронным счетам-фактурам и электронной отчетности, в том числе то, что обязанность получать электронные счета-фактуры в целом распространяется на всех налогоплательщиков с 1 июль 2024 года.

Предполагается, что обязательство по выставлению электронных счетов будет реализовано поэтапно, начиная с крупных предприятий в 2024 году, средних предприятий в 2025 году и малых и средних предприятий в 2026 году.

Необходимость отложить дату реализации требований, объясняется требованием достаточного количества времени для успешной реализации перехода на электронные счета на наилучших возможных условиях.

Сроки отсрочки будут определены в Законе о финансах на 2024 год.

По материалам orbitax.com

#Франция#электронный документ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Франция#электронный документ