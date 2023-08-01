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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Великобритания опубликовала новые требования к записям трансфертного ценообразования

Правительство Великобритании опубликовало правила, определяющие форму и порядок ведения и сохранения соответствующих записей о ТЦО со ссылкой на Руководящие принципы по ТЦО ОЭСР.

Ксения Шилкина
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Правила вступают в силу для целей налогообложения корпораций в отношении деклараций за отчетные периоды, начинающиеся 1 апреля 2023 года или после этой даты, и для целей налога на прибыль с 2024-2025 налогового года.

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Правила применяются к определенным организациям Соединенного Королевства (Великобритании), осуществляющим контролируемые сделки на существенном уровне, и действуют в дополнение к общим требованиям к документации по трансфертному ценообразованию.

Под действие данного законодательства подпадают британские организации, являющиеся членами группы многонациональных предприятий (МНП), которые соответствуют пороговому уровню отчетности по странам (CbCR) в определенный период.

Положения также позволяют налогово-таможенной службе Его Величества (HMRC) через уведомление, опубликованное комиссарами HMRC, требовать, чтобы затронутые налогоплательщики хранили дополнительную информацию, касающуюся подготовки местного файла.

Предполагается, что это право будет использовано для наложения требования о ведении и сохранении итогового контрольного журнала (SAT). SAT станет предметом дальнейших консультаций в 2023 году, прежде чем он будет введен.

По материалам ey.com

#Великобритания#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#трансфертное ценообразование