Германия обнародовала закон о введении глобального минимального налога

10 июля 2023 года Федеральное министерство финансов Германии выпустило законопроект, который перенесет директиву ЕС о минимальном налогообложении во внутреннее законодательство.

Государства-члены ЕС достигли соглашения 12 декабря 2022 года о введении минимального налога для многонациональных групп (и крупных местных групп) в соответствии с типовыми правилами ОЭСР по второму компоненту или правилами GloBE .

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Цель обоих наборов правил — обеспечить уплату охваченными группами эффективной налоговой ставки в размере не менее 15% на доход, возникающий в каждой юрисдикции, в которой они осуществляют свою деятельность.

Меры, предлагаемые в Законе о реализации директивы о минимальном налогообложении Германии, также включают в себя поправки к различным внутренним налоговым законам, которые потребуются в рамках реализации директивы.

Государства-члены ЕС должны внедрить глобальную директиву о минимальном налоге в свое национальное законодательство до 31 декабря 2023 года.

Затем закон впервые начнет широко применяться к финансовым годам, начинающимся после 30/31 декабря 2023 года.