Индонезия готовит закон о конфискации необъяснимых богатств

Правительство и Законодательное собрание Индонезии работают над законопроектом о конфискации активов, связанных с преступными действиями.

Такая инициатива вызвана отчасти реакцией общественности на ряд дел, в которых фигурируют государственные чиновники, живущие в роскоши не по средствам. Другим фактором является публикация ФАТФ в апреле этого года отчета о взаимной оценке, призывающего юрисдикцию улучшить свои показатели по преследованию, конфискации и возвращению доходов от преступлений. Индонезия должна «обеспечить постоянное лишение преступников доходов от их преступлений, особенно активов, находящихся за рубежом, или активов, полученных в результате лесных или экологических преступлений», - говорится в отчете ФАТФ.

В настоящее время конфискация активов является «правовым пробелом» в системе уголовного правосудия Индонезии. В законопроекте уточняется, что конфискация может быть наложена на широкий круг активов, включая те, которые получены из доходов от преступлений или прямо или косвенно получены в результате преступных действий. Постановление о конфискации может быть также вынесено в отношении имущества, «известного, предполагаемого или использованного для осуществления преступных действий», принадлежащего лицу, совершившему преступление, в качестве замены уже конфискованного имущества, классифицированного как найденные предметы, «известные или предполагаемые как происходящие от преступных действий», или представляющие собой изъятые товары, полученные в результате преступных действий или использованные в них.

Кроме того, законопроект позволяет конфисковать активы, которые «несоразмерны» заявленному доходу или любым другим законным источникам богатства, при условии, что можно предположить, что они связаны с преступными активами, полученными после вступления законопроекта в силу. Однако постановления о конфискации будут ограничены активами стоимостью не менее 100 000 000 IDR или активами, связанными с преступными действиями, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х лет.

Юридические действия по конфискации активов направлены против самих активов, а не против отдельных лиц, и не зависят от осуждения лица, совершившего уголовное преступление. Однако перед подачей ходатайства о конфискации власти должны доказать наличие определенных условий, а именно: уголовное дело не может быть передано в суд, если подозреваемый или обвиняемый умер, скрылся, находится в состоянии постоянной болезни, оправдан по всем уголовным обвинениям или его местонахождение неизвестно. В качестве альтернативы конфискация может быть применена в тех случаях, когда обвиняемый признан виновным на основании окончательного и обязательного для исполнения решения суда, а впоследствии выясняется, что у него имеются дополнительные активы, которые не были конфискованы.

Следственные органы будут обладать широкими полномочиями по розыску этих активов, имея право запрашивать документы у любых сторон, государственных учреждений или связанных с ними организаций. Запрашиваемая сторона должна выполнить такой запрос. В случае отказа следователи смогут использовать полномочия по обыску и аресту или «блокированию» для замораживания активов. Для ареста имущества государственный прокурор должен представить ходатайство в соответствующий окружной суд, а обвиняемый имеет право представить опровержение. Если ходатайство о конфискации будет удовлетворено, обвиняемый получит право на апелляцию.

Однако законопроект предусматривает средства правовой защиты только для тех сторон, которые знают о действиях, предпринятых в отношении их активов.