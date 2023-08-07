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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Китай предоставляет налоговую поддержку для физических лиц и мелких налогоплательщиков

Министерство финансов Китая и Государственная налоговая администрация совместно выпустили серию объявлений о мерах поддержки для физических лиц и мелких налогоплательщиков.

Ксения Шилкина
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  • Объявление № 12 от 2023 года предусматривает несколько мер поддержки, в том числе:
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· Сокращение на 50% налога на доходы физических лиц в отношении части годового налогооблагаемого дохода индивидуальных промышленных и коммерческих домохозяйств, не превышающей 2 млн китайских юаней, с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.;

· Продление налоговой льготы для малых и малоприбыльных предприятий до 31 декабря 2027 г. (ранее применявшейся с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.), которая включает снижение налогооблагаемого дохода до 25% и снижение налоговой ставки до 20%, в результате чего по эффективной налоговой ставке 5%.

  • Объявление № 13 от 2023 г.

· Объявление № 13 от 2023 года предусматривает освобождение от НДС процентного дохода по кредитам финансовых учреждений малым и микропредприятиям при соблюдении определенных условий, а также освобождение от гербового сбора по кредитным договорам, заключенным между финансовыми учреждениями и малыми/микропредприятиями. Объявление от 2 августа 2023 года действительно до 31 декабря 2027 года.

  • Объявление № 17 от 2023 г.

· Объявление № 17 от 2023 года продлевает определенные благоприятные условия для дальнейшей поддержки предпринимательства и инноваций за счет поощрения инвестиций в технологические стартапы венчурными предприятиями и инвесторами-ангелами.

  • Объявление № 18 от 2023 г.

· Объявление № 18 от 2023 г. предусматривает освобождение от НДС доходов от гарантийных сборов, полученных путем предоставления финансовых гарантий фермерам, малым предприятиям, микропредприятиям и индивидуальным промышленным и торговым домохозяйствам, а также доходов от регарантийных сборов. Объявление от 1 августа 2023 года действует до 31 декабря 2027 года.

По материалам orbitax.com

#Китай#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Китай#налоговые льготы